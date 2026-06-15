ダイアン津田＆ロバート秋山、ゴルフ場で共演 “ベテランキャディー”＆“謎の外国人”登場へ
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏による東海テレビのゴルフ番組『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（毎週月曜 深夜 ※東海3県）が、ロバート・秋山竜次によるメ〜テレ『秋山の楽しすぎる約30分』と局の垣根を越えてコラボレーションする。
【写真】謎の外国人「デイビッド・キャディ・J」が乱入
『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』のきょう15日と22日の放送回では、ゴルフ未経験のロバート・秋山が参戦する。
15日の放送は、初心者・森脇梨々夏と津田の3ホール勝負前半戦。森脇には三浦桃香プロ、津田には秋山ふんする「陣之内琴聴」（じんのうち・ことぎく）がキャディーとして帯同することになる。「いろんなゴルファーと究極の関係になった」と豪語するベテランキャディーの数々の暴走は、津田のゴルフにどう影響するのか。
一方、22日の放送は、謎の外国人「デイビッド・キャディ・J」が乱入し、「呼んだのはお前らだろう！」と主張。ベテランキャディー陣之内琴聴にペースを乱された津田だが、キャディ・Jが現れてからショットがなぜかさえわたることになる。
■津田篤宏コメント
「面白かったですけど、秋山さんが無茶苦茶なんでいつもの100倍疲れました」
■『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』
出演者：津田篤宏（ダイアン）、森脇梨々夏、三浦桃香
ゲスト：秋山竜次（ロバート）
収録場所：レイクグリーンゴルフ倶楽部（岐阜県可児郡御嵩町）
放送：
6月15日（月）深夜0時20分〜0時35分
6月22日（月）深夜0時20分〜0時35分
※2週連続／東海3県（愛知・岐阜・三重）
配信：YouTube・U-NEXT・TVer・Locipoで見逃し配信
【写真】謎の外国人「デイビッド・キャディ・J」が乱入
『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』のきょう15日と22日の放送回では、ゴルフ未経験のロバート・秋山が参戦する。
15日の放送は、初心者・森脇梨々夏と津田の3ホール勝負前半戦。森脇には三浦桃香プロ、津田には秋山ふんする「陣之内琴聴」（じんのうち・ことぎく）がキャディーとして帯同することになる。「いろんなゴルファーと究極の関係になった」と豪語するベテランキャディーの数々の暴走は、津田のゴルフにどう影響するのか。
■津田篤宏コメント
「面白かったですけど、秋山さんが無茶苦茶なんでいつもの100倍疲れました」
■『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』
出演者：津田篤宏（ダイアン）、森脇梨々夏、三浦桃香
ゲスト：秋山竜次（ロバート）
収録場所：レイクグリーンゴルフ倶楽部（岐阜県可児郡御嵩町）
放送：
6月15日（月）深夜0時20分〜0時35分
6月22日（月）深夜0時20分〜0時35分
※2週連続／東海3県（愛知・岐阜・三重）
配信：YouTube・U-NEXT・TVer・Locipoで見逃し配信