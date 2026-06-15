【付録】スヌーピーのプリントがさりげない「リールつきフラグメントケース」が付いてくる！ 『素敵なあの人2026年8月号増刊』が6月16日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人2026年8月号増刊』（宝島社）の「リールつきフラグメントケース」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号増刊』（税込1850円）。付録として、「リールつきフラグメントケース」が付いてきます。
スヌーピーでおなじみのPEANUTSと、上品なハウスタータンが特徴のニューヨーカーのコラボデザインが目を引きます。フラグメントケースにはニューヨーカーのハウスタータンとロゴをあしらい、表裏で異なる表情に仕上げているのも魅力。リールストラップにはスヌーピーのプリントが施されており、さりげなくキャラクターを楽しめます。2つのブランドが融合したスタイリッシュかつキュートなデザインは、大人世代のハートをつかむこと間違いなしです。
フラグメントケースは縦7.8×横12.5×マチ2.5cmのコンパクトサイズながら、3枚分のカード入れつきで使い勝手も充実しています。伸縮可能なリールストラップはスナップでバッグの持ち手に取り付けることができ、フラグメントケースとは引き手で着脱が可能。それぞれ別々に使うこともできるので、シーンや気分に合わせて自由にアレンジを楽しめます。お出かけのおともに大活躍してくれる、実用性の高いセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『素敵なあの人2026年8月号増刊』の「リールつきフラグメントケース」が見逃せない！
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号増刊』（税込1850円）。付録として、「リールつきフラグメントケース」が付いてきます。
PEANUTS×NEWYORKERのコラボデザインが魅力
スヌーピーでおなじみのPEANUTSと、上品なハウスタータンが特徴のニューヨーカーのコラボデザインが目を引きます。フラグメントケースにはニューヨーカーのハウスタータンとロゴをあしらい、表裏で異なる表情に仕上げているのも魅力。リールストラップにはスヌーピーのプリントが施されており、さりげなくキャラクターを楽しめます。2つのブランドが融合したスタイリッシュかつキュートなデザインは、大人世代のハートをつかむこと間違いなしです。
機能性も抜群！毎日使いたくなるセット仕様
フラグメントケースは縦7.8×横12.5×マチ2.5cmのコンパクトサイズながら、3枚分のカード入れつきで使い勝手も充実しています。伸縮可能なリールストラップはスナップでバッグの持ち手に取り付けることができ、フラグメントケースとは引き手で着脱が可能。それぞれ別々に使うこともできるので、シーンや気分に合わせて自由にアレンジを楽しめます。お出かけのおともに大活躍してくれる、実用性の高いセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)