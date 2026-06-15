「専業主婦がやるべきだと思ってる？」ワーママへの不満が噴き出す保護者社会の謎ルール
幼稚園や保育園、学校の保護者付き合いには、明文化されていない“なんとなくのルール”がある。「前の人もやっていたから」「みんなのためだから」「断ると空気が悪くなるから」――。
ツムママさんの漫画『私たちの連絡係さん』は、そんな身近すぎるテーマを扱ったママ友トラブル漫画です。
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「専業主婦ならできるよね」という無言の圧力
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日常に潜む同調圧力の怖さとは？
この漫画の面白さは、単純に「嫌なママ友が出てくる話」では終わらないところです。
最初は、白田さんが係を投げ出そうとしているようにも見える。黒木さんの怒りにも、ある程度は理解できる部分がある。
「自分だって去年頑張ったのに」「ワーママだからって免除されるの？」「専業主婦なら代わってくれると思われている？」――そんな黒木さんの引っかかりは、かなりリアルです。
ママ友関係の怖さは、ものすごく悪意のある人が一人いることよりも、
「私は間違っていない」
「みんなもそう思っている」
「昔からこうだった」
という空気が積み重なって、誰かを孤立させてしまうところにあります。
『私たちの連絡係さん』は、派手な事件が起きる漫画ではありません。
けれど、日常の中にある「断れない」「抜けられない」「空気に逆らえない」という怖さを描いた作品です。
黒木さん、白田さんの2人が迎える結末は、私たちにどんな答えを示してくれるのでしょうか。ぜひ読んでみてくださいね！
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(NAPBIZブログスタッフ)