初優勝コンビが6000万オーバー 5位の渋野日向子＆勝みなみらはいくら稼いだ？
＜ダウ選手権 最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米ツアー唯一のダブルス戦は、ルーキーペアのジーナ・キム＆ヤナ・ウィルソン（ともに米国）がそろって初優勝を果たした。
【写真】大バズり中！ 渋野＆勝の“滅！”ポーズ
大会賞金総額は330万ドル（約5億2800万円）で、優勝チームは80万5382ドルを獲得。キムとウィルソンはこれ山分けし、それぞれ40万2691ドル（約6440万円）を獲得した。2位のキム・ヒョージュ＆チェ・ヘジン（ともに韓国）ペアは、それぞれ19万9669ドル（約3200万円）を獲得している。日本勢も上位に食い込んだ。渋野日向子＆勝みなみペア、古江彩佳＆西村優菜ペアが5位タイでフィニッシュ。それぞれ6万6910ドル（約1070万円）を手にした。7位タイだった岩井明愛＆千怜のペアもそれぞれ5万979ドル（約810万円）を稼いだ。コ・ジンヨン（韓国）とペアを組んだ畑岡奈紗は17位タイで終え、1万9004ドル（約300万円）を獲得した。今大会の獲得賞金および獲得ポイントは、年間ランキングに反映される。【日本勢の成績と獲得賞金】5T 渋野日向子、勝みなみ、古江彩佳、西村優菜（6万6910ドル）7T 岩井明愛、岩井千怜（5万979ドル）17T 畑岡奈紗（1万9004ドル）
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