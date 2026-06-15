次第に存在感を増した佐野海舟、オランダ相手に奮闘も自己評価は辛口「個人的には全然ダメだった」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
MF佐野海舟が時間の経過とともにたしかな存在感を発揮し、日本代表を支えた。だが、オランダ戦後のフラッシュインタビューでは「個人的には全然ダメだった」とコメント。次戦以降でのさらなる活躍と勝利に向けて決意を新たにした。
序盤はあまり見せ場のなかった佐野だが、前半の終盤ごろにMFフレンキー・デ・ヨングの重心を外すドリブルで攻撃を展開するプレーを見せるなど次第に持ち前の推進力を発揮。さすがの守備力で中盤を締めながら勝ち点1の獲得に貢献した。
激闘を終えた佐野は「失点しても崩れることがないようにと意識していた。それが体現できた試合」と総括。その上でチームとしての戦いは「とても良かった」 としながら、自身の出来については満足せず「もっともっと自分のできることを増やしてやっていきたい」とさらなる活躍を誓った。
また、佐野は「次が大事。まだ何も決まっていない」と強調。個人のパフォーマンスをさらに高めながら、チュニジア戦でグループリーグ突破に近づく勝利を掴み取る構えだ。
MF佐野海舟が時間の経過とともにたしかな存在感を発揮し、日本代表を支えた。だが、オランダ戦後のフラッシュインタビューでは「個人的には全然ダメだった」とコメント。次戦以降でのさらなる活躍と勝利に向けて決意を新たにした。
序盤はあまり見せ場のなかった佐野だが、前半の終盤ごろにMFフレンキー・デ・ヨングの重心を外すドリブルで攻撃を展開するプレーを見せるなど次第に持ち前の推進力を発揮。さすがの守備力で中盤を締めながら勝ち点1の獲得に貢献した。
また、佐野は「次が大事。まだ何も決まっていない」と強調。個人のパフォーマンスをさらに高めながら、チュニジア戦でグループリーグ突破に近づく勝利を掴み取る構えだ。