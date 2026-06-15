[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](フィラデルフィア)

※08:00開始

<出場メンバー>

[コートジボワール]

先発

GK 1 ヤヒア・フォファナ

DF 3 ジスラン コナン

DF 5 ウィルフリード・シンゴ

DF 17 ゲラ・ドゥエ

DF 20 エマニュエル・アグバドゥ

MF 6 セコ・フォファナ

MF 8 フランク・ケシエ

MF 11 ヤン・ディオマンデ

MF 24 バズマナ・トゥレ

FW 12 エリェ・ワイ

FW 19 ニコラ・ペペ

控え

GK 16 モハメド コネ

GK 23 アルバン ラフォン

DF 2 ウスマン・ディオマンデ

DF 7 オディロン・コスヌ

DF 13 クリストファー オペリ

DF 21 エバン・エンディカ

MF 4 ジャン ミシェル セリ

MF 18 イブラヒム・サンガレ

MF 25 パフェ・ギアゴン

MF 26 クリスト イナオ ウライ

FW 9 アンジュ・ヨアン・ボニー

FW 10 シモン・アディングラ

FW 14 ウマル・ディアキテ

FW 15 アマド・ディアロ

FW 22 エバン・ゲサン

監督

エメルセ ファエ

[エクアドル]

先発

GK 1 エルナン ガリンデス

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 6 ウィリアム・パチョ

DF 21 アラン フランコ

MF 3 ピエロ・インカピエ

MF 15 ペドロ ビテ

MF 19 ゴンサロ・プラタ

MF 23 モイセス・カイセド

FW 9 ジョン・イボア

FW 13 エネル ヴァレンシア

FW 14 アラン・ミンダ

控え

GK 12 モイセス ラミレス

GK 22 ゴンサロ ヴァジェ

DF 2 フェリックス トーレス

DF 7 ペルビス・エストゥピニャン

DF 17 アンヘロ プレシアード

DF 25 ジャクソン・ポロソ

DF 26 ヤイマール・メディナ

MF 5 ジョルディ アルシヴァル

MF 10 ケンドリー・パエス

MF 18 デニル カスティージョ

FW 8 アンソニー ヴァレンシア

FW 11 ケビン・ロドリゲス

FW 16 ヨルディ カイセド

FW 20 ニルソン・アングロ

FW 24 ジェレミー アレヴァロ

監督

ベッカセーチェセバスティアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります