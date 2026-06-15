コートジボワールvsエクアドル スタメン発表
[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](フィラデルフィア)
※08:00開始
<出場メンバー>
[コートジボワール]
先発
GK 1 ヤヒア・フォファナ
DF 3 ジスラン コナン
DF 5 ウィルフリード・シンゴ
DF 17 ゲラ・ドゥエ
DF 20 エマニュエル・アグバドゥ
MF 6 セコ・フォファナ
MF 8 フランク・ケシエ
MF 11 ヤン・ディオマンデ
MF 24 バズマナ・トゥレ
FW 12 エリェ・ワイ
FW 19 ニコラ・ペペ
控え
GK 16 モハメド コネ
GK 23 アルバン ラフォン
DF 2 ウスマン・ディオマンデ
DF 7 オディロン・コスヌ
DF 13 クリストファー オペリ
DF 21 エバン・エンディカ
MF 4 ジャン ミシェル セリ
MF 18 イブラヒム・サンガレ
MF 25 パフェ・ギアゴン
MF 26 クリスト イナオ ウライ
FW 9 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 10 シモン・アディングラ
FW 14 ウマル・ディアキテ
FW 15 アマド・ディアロ
FW 22 エバン・ゲサン
監督
エメルセ ファエ
[エクアドル]
先発
GK 1 エルナン ガリンデス
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 21 アラン フランコ
MF 3 ピエロ・インカピエ
MF 15 ペドロ ビテ
MF 19 ゴンサロ・プラタ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 9 ジョン・イボア
FW 13 エネル ヴァレンシア
FW 14 アラン・ミンダ
控え
GK 12 モイセス ラミレス
GK 22 ゴンサロ ヴァジェ
DF 2 フェリックス トーレス
DF 7 ペルビス・エストゥピニャン
DF 17 アンヘロ プレシアード
DF 25 ジャクソン・ポロソ
DF 26 ヤイマール・メディナ
MF 5 ジョルディ アルシヴァル
MF 10 ケンドリー・パエス
MF 18 デニル カスティージョ
FW 8 アンソニー ヴァレンシア
FW 11 ケビン・ロドリゲス
FW 16 ヨルディ カイセド
FW 20 ニルソン・アングロ
FW 24 ジェレミー アレヴァロ
監督
ベッカセーチェセバスティアン
※08:00開始
<出場メンバー>
[コートジボワール]
先発
GK 1 ヤヒア・フォファナ
DF 3 ジスラン コナン
DF 5 ウィルフリード・シンゴ
DF 17 ゲラ・ドゥエ
DF 20 エマニュエル・アグバドゥ
MF 6 セコ・フォファナ
MF 8 フランク・ケシエ
MF 11 ヤン・ディオマンデ
MF 24 バズマナ・トゥレ
FW 12 エリェ・ワイ
FW 19 ニコラ・ペペ
GK 16 モハメド コネ
GK 23 アルバン ラフォン
DF 2 ウスマン・ディオマンデ
DF 7 オディロン・コスヌ
DF 13 クリストファー オペリ
DF 21 エバン・エンディカ
MF 4 ジャン ミシェル セリ
MF 18 イブラヒム・サンガレ
MF 25 パフェ・ギアゴン
MF 26 クリスト イナオ ウライ
FW 9 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 10 シモン・アディングラ
FW 14 ウマル・ディアキテ
FW 15 アマド・ディアロ
FW 22 エバン・ゲサン
監督
エメルセ ファエ
[エクアドル]
先発
GK 1 エルナン ガリンデス
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 21 アラン フランコ
MF 3 ピエロ・インカピエ
MF 15 ペドロ ビテ
MF 19 ゴンサロ・プラタ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 9 ジョン・イボア
FW 13 エネル ヴァレンシア
FW 14 アラン・ミンダ
控え
GK 12 モイセス ラミレス
GK 22 ゴンサロ ヴァジェ
DF 2 フェリックス トーレス
DF 7 ペルビス・エストゥピニャン
DF 17 アンヘロ プレシアード
DF 25 ジャクソン・ポロソ
DF 26 ヤイマール・メディナ
MF 5 ジョルディ アルシヴァル
MF 10 ケンドリー・パエス
MF 18 デニル カスティージョ
FW 8 アンソニー ヴァレンシア
FW 11 ケビン・ロドリゲス
FW 16 ヨルディ カイセド
FW 20 ニルソン・アングロ
FW 24 ジェレミー アレヴァロ
監督
ベッカセーチェセバスティアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります