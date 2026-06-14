北九州市門司区の門司港発祥とされる伝統芸能「バナナの叩（たた）き売り」の保存継承を目的とした「門司港バナナ塾」が１３日に開講した。

１０月までに１０回の講義が開かれ、１８人が実演などを通して技能習得を目指す。

叩き売りは、明治時代に台湾からバナナが大量に輸入されるようになった際、輸送中に熟してしまった一部のバナナを早急に換金する手段として門司港の露天商らが始めたとされる。客の購買意欲をかき立てる独特の節回しが特徴で、２０１７年には日本遺産「関門“ノスタルジック”海峡」の構成文化財に認定された。

バナナ塾は、７団体で構成する「門司港バナナの叩き売り連合会」と区役所でつくる実行委員会が毎年開催しており、昨年までに２０２人が修了。２０期生となる今年は北九州市のほか福岡市や山口県下関市などから１０歳代〜８０歳代の１８人が受講する。

この日は連合会のメンバーが塾生を前に「さぁさぁ買（こ）うた、さぁ買うた」などと軽快なリズムで手本を披露。受講した福岡市東区の障害者福祉施設運営会社の社長（４４）は「施設の障害者と一緒にバナナを売りたいと思っているので、まずは自分がここで技能を身につけたい」と話していた。