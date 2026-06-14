松岡昌宏、妹の結婚を告白 突然の報告に驚き「えーっ！」
元TOKIOの松岡昌宏（49）が、14日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（前7：00）に出演し、妹が結婚したことを明かした。
【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏
番組では6月14日の「手羽先記念日」にちなみトークを展開。松岡は、「おそらくなんですが、俺は6月9日、つまり5日前。名古屋で手羽先を食ってるはずです、たぶん。“手羽先食おう”って予定になっているんで」とコメント。放送時点ではすでに実現しているはずの食事会について触れた。
その流れで、手羽先を食べることになった理由について「妹が結婚したんでね」と告白。妹から結婚の報告を受けた際のエピソードも明かし、「3月かな？『結婚した』っていきなり言われたんですよね。なんかしゃべっている途中に『今月入籍します』って。『えーっ！』みたいな」と振り返った。
突然の報告に驚いたという松岡だったが、妹の新たな門出を祝うため、名古屋を訪れる予定を立てたという。妹は現在名古屋に住んでおり、食事の希望を聞いたところ「手羽先食べたいな」と返ってきたと説明。「『何食いたい？』って聞いたら、『手羽先食べたいな』って言うから、『お前、名古屋に住んでて手羽先か？』と思いながら、『じゃあ手羽先食うか』ってことで」と笑いながら語った。
さらに松岡は、「おそらく妹と、初めてお会いする旦那さんと手羽先を食ったであろう」とコメント。収録時点では未来の予定だったものの、放送日時点ではすでに“手羽先会”が行われているはずだとし、新たな家族との対面に思いを巡らせた。
【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏
番組では6月14日の「手羽先記念日」にちなみトークを展開。松岡は、「おそらくなんですが、俺は6月9日、つまり5日前。名古屋で手羽先を食ってるはずです、たぶん。“手羽先食おう”って予定になっているんで」とコメント。放送時点ではすでに実現しているはずの食事会について触れた。
突然の報告に驚いたという松岡だったが、妹の新たな門出を祝うため、名古屋を訪れる予定を立てたという。妹は現在名古屋に住んでおり、食事の希望を聞いたところ「手羽先食べたいな」と返ってきたと説明。「『何食いたい？』って聞いたら、『手羽先食べたいな』って言うから、『お前、名古屋に住んでて手羽先か？』と思いながら、『じゃあ手羽先食うか』ってことで」と笑いながら語った。
さらに松岡は、「おそらく妹と、初めてお会いする旦那さんと手羽先を食ったであろう」とコメント。収録時点では未来の予定だったものの、放送日時点ではすでに“手羽先会”が行われているはずだとし、新たな家族との対面に思いを巡らせた。