ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、『メリー・ポピンズ』の世界をイメージした「巾着付きの先染めストライプパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「巾着付きの先染めストライプパジャマ」メリー・ポピンズ

© Disney

価格：5,490円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

仕様：ウエスト総ゴム、ゴム取替口あり、収納巾着付き

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

お泊まりにも便利な、『メリー・ポピンズ』デザインの巾着付きパジャマ。

『メリー・ポピンズ』の世界をイメージした上品でクラシックなデザインで、グレイッシュピンクのストライプ柄がかわいい！

© Disney

上は半袖、下は長ズボンになっているのもポイントです。

どちらもパイピングの赤がおしゃれなアクセントになっています。

© Disney

また、左胸ポケットのプリントがさりげなくて素敵。

「メリー・ポピンズ」の持っている傘のデザインになっています☆

© Disney

ウエストは総ゴム仕様でリラックスタイムも締め付け感なし！

ゴム取替口付きで、長く履くことができます。

© Disney

身生地は、綿100％の先染め平織素材を使用。

使うほどに肌に馴染む、天然素材ならではの心地よさです。

お揃いの収納巾着付きで、旅行や合宿などの持ち運びにもぴったりなパジャマ。

『メリー・ポピンズ』の世界をイメージした、ディズニーデザイン「巾着付きの先染めストライプパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人かわいいメリー・ポピンズ柄！ベルメゾン ディズニー「巾着付きの先染めストライプパジャマ」 appeared first on Dtimes.