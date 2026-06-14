大人かわいいメリー・ポピンズ柄！ベルメゾン ディズニー「巾着付きの先染めストライプパジャマ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、『メリー・ポピンズ』の世界をイメージした「巾着付きの先染めストライプパジャマ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「巾着付きの先染めストライプパジャマ」メリー・ポピンズ
© Disney
価格：5,490円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
仕様：ウエスト総ゴム、ゴム取替口あり、収納巾着付き
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
お泊まりにも便利な、『メリー・ポピンズ』デザインの巾着付きパジャマ。
『メリー・ポピンズ』の世界をイメージした上品でクラシックなデザインで、グレイッシュピンクのストライプ柄がかわいい！
© Disney
上は半袖、下は長ズボンになっているのもポイントです。
どちらもパイピングの赤がおしゃれなアクセントになっています。
© Disney
また、左胸ポケットのプリントがさりげなくて素敵。
「メリー・ポピンズ」の持っている傘のデザインになっています☆
© Disney
ウエストは総ゴム仕様でリラックスタイムも締め付け感なし！
ゴム取替口付きで、長く履くことができます。
© Disney
身生地は、綿100％の先染め平織素材を使用。
使うほどに肌に馴染む、天然素材ならではの心地よさです。
お揃いの収納巾着付きで、旅行や合宿などの持ち運びにもぴったりなパジャマ。
『メリー・ポピンズ』の世界をイメージした、ディズニーデザイン「巾着付きの先染めストライプパジャマ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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