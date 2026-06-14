タレント王林（28）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。将来的に地元の青森県知事を目指すことについて、改めて笑顔で肯定した。

番組では、全国のクマ被害について特集。MC爆笑問題田中裕二が「王林ちゃん、この間、青森県の十和田市でもクマの目撃情報があったそうですね」と尋ねた。

王林は「そうなんですよ。家の近くにも普通に出てるし、毎日どこかにクマがでているみたいな状態で、青森は『くまログあおもり』っていうページがあって、クマを見かけたら、書き込めるようになっていて…」と話した。

画面に青森県のHPの「くまログあおもり」のページが掲載された。田中は「ここで見たよ、って情報が全部集まってくるのね」と返した。

王林は「これ見て『ああ、この辺ちょっと危ないな』って青森の人たちは行動しましょうね、っていう呼び掛けがされている」と説明した。

この流れで田中が「相変わらず青森県知事は目指しているんですか」と聞いた。王林は「あっ、ありがとうございます」と否定せずに笑顔で頭をさげて「はい、目指してます」とハッキリと肯定した。田中は「頑張ってください」と語った。王林は「ありがとうございます」と両手を合わせて頭を下げた。

王林は今年3月、所属事務所を退所して独立してフリーのタレントになった。これまでも青森県知事になりたいなどと公言していた。