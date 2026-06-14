日曜劇場『ＧＩＦＴ』本日最終話！ 堤真一、山田裕貴、有村架純、本田響矢のクランクアップコメント到着
本日6月14日に最終回を迎える日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）の撮影が終了し、主演の堤真一をはじめ、山田裕貴、有村架純、本田響矢のクランクアップカットとコメントが到着した。
【写真】クランクアップした本田響矢 堤真一、山田裕貴、有村架純のソロカットも！
完全オリジナルストーリーの本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。
激闘の末、決勝戦へと進んだブルズだったが、強行して試合に出場したエース・涼（山田）が命を落とすという衝撃の結末を迎えた第9話。
今夜6月14日放送の最終話では、涼の病気を知りながら試合に出場させた伍鉄（堤）への反感、亡くなったことへの責任を問う声があふれシャークとの決勝戦の開催が危ぶまれる事態に。果たして「シャークに勝って日本一」という悲願を成し遂げることができるのか？
最終話の放送を前に、キャスト陣がオールアップ。
堤はブルズメンバーと共にオールアップ。約5ヵ月に及んだ撮影を終えて「大変なスケジュールの中での撮影でしたが、ブルズの皆が明るく、ワンシーンワンシーンに一生懸命取り組んでいる姿を見て、僕もとにかく必死にやり抜こうと思いました」とコメント。さらに一足先に撮影を終えていた山田もサプライズで駆けつけブルズ選手勢ぞろいで主演のオールアップを見届けた。
ブルズのエース・宮下涼として撮影を引っ張ってきた山田は「堤さんから頂くものや、残していきたいものがたくさんありました。それはブルズやシャーク、スネークのみんなからも一緒でこのドラマのタイトル通りこれが“ギフト”なんだなと思いました。そして何より車いすラグビーが本当に楽しかった！」と過酷な試合シーンを共に乗り越えた選手役のキャスト、車いすラグビーへの思いを熱く語った。
霧山人香役の有村も長期間に及んだ試合シーンを最後にオールアップを迎え「みんなのことを思うと、自分でもよく分からないくらい涙が出てきてしまいます。そこまでの関係に行き着けたことが、私はすごく嬉しいです。皆さんからいただいた優しい言葉や行動のすべてが、私の中で一生の宝物になりました」と選手役のキャストへの思いをコメント。
朝谷圭二郎役の本田は「僕は去年の7月から車いすラグビーという競技に触れて、皆さんからたくさんのギフトをいただきました。素敵なキャスト、スタッフの皆さんは、いつも全力で熱くて、明るい皆さんの姿を見ていて僕も頑張ろうと最後まで走り切ることができました」と半年以上に及んだ練習から撮影を振り返り笑顔でオールアップを迎えた。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』最終回は、TBS系にて6月14日21時放送。
堤、山田、有村、本田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演・堤真一
本当に大変なスケジュールの中での撮影でしたが、ブルズの皆が明るく、ワンシーンワンシーンに一生懸命取り組んでいる姿を見て、僕もとにかく必死にやり抜こうと思いました。中でもエース役の裕貴くんのリードがあったからこそ、無事に乗り越えることができたのだと思っています。本当にありがとうございました！
■山田裕貴
堤さんとご一緒させていただくのは今回が2度目で、大先輩ですが生意気ながら涼のように「友達だろ？」と思わせてくれるぐらい堤さんから頂くものや、残していきたいものがたくさんありました。それはブルズやシャーク、スネークのみんなからも一緒でこのドラマのタイトル通りこれが“ギフト”なんだなと思いました。そして何より車いすラグビーが本当に楽しかった！
宮下涼を生きることができて本当に良かったです。ありがとうございました。
■有村架純
約4ヵ月の撮影期間がありましたが、スタッフ・キャストの皆さんの笑顔にものすごく助けられました。
皆さんの明るい空気がこの現場を支えてくださっていて、感情の面でもたくさん引っ張っていただきました。なんだか、みんなのことを思うと、自分でもよく分からないくらい涙が出てきてしまいます。そこまでの関係に行き着けたことが、私はすごく嬉しいです。皆さんからいただいた優しい言葉や行動のすべてが、私の中で一生の宝物になりました。本当にありがとうございました！
■本田響矢
僕は去年の7月から車いすラグビーという競技に触れて、『ＧＩＦＴ』に入っていき、皆さんからたくさんのギフトをいただきました。素敵なキャスト、スタッフの皆さんは、いつも全力で熱くて、明るい皆さんの姿を見ていて僕も頑張ろうと最後まで走り切ることができました。そんな皆さんや僕たちの熱い思いが、観てくださるたくさん皆様に届いたらいいなと思いますし、僕は絶対届くと信じています。朝谷圭二郎として生きられたこと、本当に幸せでした。ありがとうございました！
【写真】クランクアップした本田響矢 堤真一、山田裕貴、有村架純のソロカットも！
完全オリジナルストーリーの本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。
今夜6月14日放送の最終話では、涼の病気を知りながら試合に出場させた伍鉄（堤）への反感、亡くなったことへの責任を問う声があふれシャークとの決勝戦の開催が危ぶまれる事態に。果たして「シャークに勝って日本一」という悲願を成し遂げることができるのか？
最終話の放送を前に、キャスト陣がオールアップ。
堤はブルズメンバーと共にオールアップ。約5ヵ月に及んだ撮影を終えて「大変なスケジュールの中での撮影でしたが、ブルズの皆が明るく、ワンシーンワンシーンに一生懸命取り組んでいる姿を見て、僕もとにかく必死にやり抜こうと思いました」とコメント。さらに一足先に撮影を終えていた山田もサプライズで駆けつけブルズ選手勢ぞろいで主演のオールアップを見届けた。
ブルズのエース・宮下涼として撮影を引っ張ってきた山田は「堤さんから頂くものや、残していきたいものがたくさんありました。それはブルズやシャーク、スネークのみんなからも一緒でこのドラマのタイトル通りこれが“ギフト”なんだなと思いました。そして何より車いすラグビーが本当に楽しかった！」と過酷な試合シーンを共に乗り越えた選手役のキャスト、車いすラグビーへの思いを熱く語った。
霧山人香役の有村も長期間に及んだ試合シーンを最後にオールアップを迎え「みんなのことを思うと、自分でもよく分からないくらい涙が出てきてしまいます。そこまでの関係に行き着けたことが、私はすごく嬉しいです。皆さんからいただいた優しい言葉や行動のすべてが、私の中で一生の宝物になりました」と選手役のキャストへの思いをコメント。
朝谷圭二郎役の本田は「僕は去年の7月から車いすラグビーという競技に触れて、皆さんからたくさんのギフトをいただきました。素敵なキャスト、スタッフの皆さんは、いつも全力で熱くて、明るい皆さんの姿を見ていて僕も頑張ろうと最後まで走り切ることができました」と半年以上に及んだ練習から撮影を振り返り笑顔でオールアップを迎えた。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』最終回は、TBS系にて6月14日21時放送。
堤、山田、有村、本田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演・堤真一
本当に大変なスケジュールの中での撮影でしたが、ブルズの皆が明るく、ワンシーンワンシーンに一生懸命取り組んでいる姿を見て、僕もとにかく必死にやり抜こうと思いました。中でもエース役の裕貴くんのリードがあったからこそ、無事に乗り越えることができたのだと思っています。本当にありがとうございました！
■山田裕貴
堤さんとご一緒させていただくのは今回が2度目で、大先輩ですが生意気ながら涼のように「友達だろ？」と思わせてくれるぐらい堤さんから頂くものや、残していきたいものがたくさんありました。それはブルズやシャーク、スネークのみんなからも一緒でこのドラマのタイトル通りこれが“ギフト”なんだなと思いました。そして何より車いすラグビーが本当に楽しかった！
宮下涼を生きることができて本当に良かったです。ありがとうございました。
■有村架純
約4ヵ月の撮影期間がありましたが、スタッフ・キャストの皆さんの笑顔にものすごく助けられました。
皆さんの明るい空気がこの現場を支えてくださっていて、感情の面でもたくさん引っ張っていただきました。なんだか、みんなのことを思うと、自分でもよく分からないくらい涙が出てきてしまいます。そこまでの関係に行き着けたことが、私はすごく嬉しいです。皆さんからいただいた優しい言葉や行動のすべてが、私の中で一生の宝物になりました。本当にありがとうございました！
■本田響矢
僕は去年の7月から車いすラグビーという競技に触れて、『ＧＩＦＴ』に入っていき、皆さんからたくさんのギフトをいただきました。素敵なキャスト、スタッフの皆さんは、いつも全力で熱くて、明るい皆さんの姿を見ていて僕も頑張ろうと最後まで走り切ることができました。そんな皆さんや僕たちの熱い思いが、観てくださるたくさん皆様に届いたらいいなと思いますし、僕は絶対届くと信じています。朝谷圭二郎として生きられたこと、本当に幸せでした。ありがとうございました！