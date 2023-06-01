BTS、13周年の“誕生日公演”でARMYに感謝「きょうは絶対に忘れません」「これからも末永く一緒に」【コメント全文】
7人組グループ・BTSが13日、韓国・釜山アジアド主競技場で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催。BTSのデビュー日となる“6月13日”に、会場、オンラインストリーミング、80以上の国・地域でライブビューイングで世界中のARMY（ファンダム名）と一緒に13周年をお祝いした。
【ライブ写真】熱気に包まれたBTS、13周年記念日ライブ 個別カットも
5thアルバム『ARIRANG』の収録曲を中心に構成されたセットリストで、クールなステージを次々と披露したBTS。「センイルチュッカハムニダ〜」とお誕生日ソングを合唱したり、13周年を盛り上げるため、『ARIRANG』収録時は全編英語楽曲「NORMAL」の韓国語バージョン、「One More Night」を釜山公演で初披露。デビュー記念日という特別な日に、ARMYに感謝のプレゼントをした。
■以下、メンバーコメント全文
◇Jin
きょう、釜山最終日ですね。海外でライブしてきて、釜山でのライブを楽しみにしていましたが、期待していた時間も過ぎちゃいますね。でも、本当に良い時間でしたし、僕の心に安らぎを与えてくれました。みなさんがいてこそ、心強い時間でした。13年を一緒に過ごしましたが、みなさんが全部いてこそ、ながらくうまくやってこられたのではないかと思います。本当にありがとうございます。本当にARMYの皆さんに感謝しています。メンバーたちにも感謝申し上げます。では、次回まで体力をとっておいてくださいね。じゃあまたねー！みんなー！
◇j-hope
6月13日。信じられませんね。本当にありがとうございます。皆さんと一緒になってからもう13年ですね。信じられますか？驚くべきですね。本当に感謝しています。こうやってきょうも釜山でライブできましたし、今ツアーを回っているんですが、海外に行ったら、本当に大勢の方が喜んでくれました。もうびっくり！ライブをしながら熱い愛をいただいていると感じるんですが、BTSって全員韓国人ですよね。韓国でライブをするより良いことはないです。自分の国、僕たちの都市、ここでライブをするのが一番楽しいです。その分、皆さんも応援してくれるからだと思います。今日来てくださったARMYの皆さん、ありがとうございます。大好きです！これは本当です。最後に！これやらなきゃ！I'm your hope！You're my hope！I'm（会場みんなで）j-hope！
◇Jimin
皆さん、きょう楽しかったですか？釜山ライブが終わりましたね。もう一回やる？（笑）きょうここに僕の幼い頃、僕を教えてくれた、育ててくださった先生たちがここに来てくださっています。小学校の先生が来ています。僕に初めてダンスを教えてくださった方もいますし、その方々のおかげで、あのとき正しく成長できたと思います。そして皆さんに会えましたしね。みなさんが13年間、いい言葉をくださって応援してくださって、たくさん愛してくれたおかげで、うまく成長できたと思います。いつもそばにいてくれたありがとう。これからも一緒にやることがたくさんあるから、たくさん期待してください。一緒に行きましょうね！大好きです。これからももっといいステージ、音楽でお応えします！大好きです！
◇RM
皆さん、久しぶりにいろんなことを考えさせられますね。13年…ありがとうございます。久しぶりに聞くんですね。だいぶ経ちましたね。実は僕たち練習室で「No More Dream」とかをやっていたときが、きのうのことのように感じられますが、時間があっと言う間に経ちました。僕たちも韓国で頑張って過ごしてから、海外にいる時間も増えましたし、歌詞も英語が増えましたし、いろんな変化がありましたね。K-POPという産業も発展しましたし。そして後輩たちが訪ねてきて、チームはどうやったら長持ちするか、そういう質問ももらいます。よくわかりませんね。軍隊に行く前も、この6人を通して、そしてここにいらっしゃるみなさんを通して、僕を振り返ってみたと思います。前とは違って、僕の気持ちを表現せずに、久しぶりにみなさんに言っています。とにかくたくさんのアルバムがありましたが、『Love Yourself』とか、「Magic Shop」をやるときにフラッシュバックしました。とにかく、本当にこうやって一緒にできてとても光栄で、どこにいてもどんな姿でも、ベストを尽くして頑張って、ありのままの僕たちの姿を見せるので、これからも末永く一緒にいてください。ありがとうございます！大好きです。
◇V
僕たちの13周年。BTSのライブにきてくださって、ありがとうございます。
きょうが僕たちにとってはとても特別な日ですし、そのためか釜山のライブが決まってから期待していました。最後にARMYに披露したステージも釜山だったので、それから僕たちが揃ったとき、釜山のARMYのみなさん、各地からきたARMYのみなさんが、どれだけ期待しているのか、僕たちもその期待に応えるために頑張って準備しました。ARMYの皆さんの期待に応えられたかはわからないけど、僕たちはARMYに会えて本当にうれしいです。来年にも、こういう姿でARMYの皆さんに会いたいですね。本当にこの瞬間を待っていました。
とても会いたかったです。そして、僕たちも長く音楽をやりたいです。本当にありがとうございます！僕たちのイベントに来てくれてありがとう！ボラへ〜！
◇Jung Kook
前にかっこいい言葉をもらってしまって、何を言えばいいのか…まず、母が見に来てくれました。母ちゃんのことを言ったら喜びそうで、見てる？ちゃんと見て気をつけてかえってね。『‘ARIRANG’ IN BUSAN』まできたと思ったけど、時間ってあっという間ですね。カムバをしてから、北米ツアーを回ってきたんですが、あっという間に過ぎて、一つひとつ考えたんだけど、思い出せなかったりしますね。釜山も時間が経ってから、正確に覚えていられないはずですね。こういう気持ちになって最近、もう少しみなさんと一緒にいた時間を覚えていたいなと、もっと覚えていたいなと、努力してでも頭の中に刻みたいなと、最近考えてました。大切な時間を割いて、僕たちに付き合ってくれてありがとうございます。僕たちももっと頑張って、さっき言ったように、長く皆さんに会いたいです。本当にありがとうございます。きょうは絶対に忘れません。これからもっと頑張ります。気をつけて帰ってくださいね！大好き！ありがとうございました！
◇SUGA
いろんな話をしてくれましたが、僕も簡単に言わせていただきます。4年前にここに来たとき、ビニールが裂けてましたが、直ってますね。かなりの時間が経ったということですね。釜山という都市が、僕も好きです。大好きだし、両親と親戚が来てまして、親戚が釜山に住んでいるので、さっき久しぶりに会ったけど感慨深いですね。4年という時間、頑張って走ってきました。釜山の最後のライブをしてから4年経ちましたが、相変わらず素敵で熱々の都市って感じだし、次回も釜山に期待です。皆さんもそう思ってますか？とにかく楽しかったです。次回も釜山で会いましょう。大好き！お誕生日おめでとう！
【ライブ写真】熱気に包まれたBTS、13周年記念日ライブ 個別カットも
5thアルバム『ARIRANG』の収録曲を中心に構成されたセットリストで、クールなステージを次々と披露したBTS。「センイルチュッカハムニダ〜」とお誕生日ソングを合唱したり、13周年を盛り上げるため、『ARIRANG』収録時は全編英語楽曲「NORMAL」の韓国語バージョン、「One More Night」を釜山公演で初披露。デビュー記念日という特別な日に、ARMYに感謝のプレゼントをした。
◇Jin
きょう、釜山最終日ですね。海外でライブしてきて、釜山でのライブを楽しみにしていましたが、期待していた時間も過ぎちゃいますね。でも、本当に良い時間でしたし、僕の心に安らぎを与えてくれました。みなさんがいてこそ、心強い時間でした。13年を一緒に過ごしましたが、みなさんが全部いてこそ、ながらくうまくやってこられたのではないかと思います。本当にありがとうございます。本当にARMYの皆さんに感謝しています。メンバーたちにも感謝申し上げます。では、次回まで体力をとっておいてくださいね。じゃあまたねー！みんなー！
◇j-hope
6月13日。信じられませんね。本当にありがとうございます。皆さんと一緒になってからもう13年ですね。信じられますか？驚くべきですね。本当に感謝しています。こうやってきょうも釜山でライブできましたし、今ツアーを回っているんですが、海外に行ったら、本当に大勢の方が喜んでくれました。もうびっくり！ライブをしながら熱い愛をいただいていると感じるんですが、BTSって全員韓国人ですよね。韓国でライブをするより良いことはないです。自分の国、僕たちの都市、ここでライブをするのが一番楽しいです。その分、皆さんも応援してくれるからだと思います。今日来てくださったARMYの皆さん、ありがとうございます。大好きです！これは本当です。最後に！これやらなきゃ！I'm your hope！You're my hope！I'm（会場みんなで）j-hope！
◇Jimin
皆さん、きょう楽しかったですか？釜山ライブが終わりましたね。もう一回やる？（笑）きょうここに僕の幼い頃、僕を教えてくれた、育ててくださった先生たちがここに来てくださっています。小学校の先生が来ています。僕に初めてダンスを教えてくださった方もいますし、その方々のおかげで、あのとき正しく成長できたと思います。そして皆さんに会えましたしね。みなさんが13年間、いい言葉をくださって応援してくださって、たくさん愛してくれたおかげで、うまく成長できたと思います。いつもそばにいてくれたありがとう。これからも一緒にやることがたくさんあるから、たくさん期待してください。一緒に行きましょうね！大好きです。これからももっといいステージ、音楽でお応えします！大好きです！
◇RM
皆さん、久しぶりにいろんなことを考えさせられますね。13年…ありがとうございます。久しぶりに聞くんですね。だいぶ経ちましたね。実は僕たち練習室で「No More Dream」とかをやっていたときが、きのうのことのように感じられますが、時間があっと言う間に経ちました。僕たちも韓国で頑張って過ごしてから、海外にいる時間も増えましたし、歌詞も英語が増えましたし、いろんな変化がありましたね。K-POPという産業も発展しましたし。そして後輩たちが訪ねてきて、チームはどうやったら長持ちするか、そういう質問ももらいます。よくわかりませんね。軍隊に行く前も、この6人を通して、そしてここにいらっしゃるみなさんを通して、僕を振り返ってみたと思います。前とは違って、僕の気持ちを表現せずに、久しぶりにみなさんに言っています。とにかくたくさんのアルバムがありましたが、『Love Yourself』とか、「Magic Shop」をやるときにフラッシュバックしました。とにかく、本当にこうやって一緒にできてとても光栄で、どこにいてもどんな姿でも、ベストを尽くして頑張って、ありのままの僕たちの姿を見せるので、これからも末永く一緒にいてください。ありがとうございます！大好きです。
◇V
僕たちの13周年。BTSのライブにきてくださって、ありがとうございます。
きょうが僕たちにとってはとても特別な日ですし、そのためか釜山のライブが決まってから期待していました。最後にARMYに披露したステージも釜山だったので、それから僕たちが揃ったとき、釜山のARMYのみなさん、各地からきたARMYのみなさんが、どれだけ期待しているのか、僕たちもその期待に応えるために頑張って準備しました。ARMYの皆さんの期待に応えられたかはわからないけど、僕たちはARMYに会えて本当にうれしいです。来年にも、こういう姿でARMYの皆さんに会いたいですね。本当にこの瞬間を待っていました。
とても会いたかったです。そして、僕たちも長く音楽をやりたいです。本当にありがとうございます！僕たちのイベントに来てくれてありがとう！ボラへ〜！
◇Jung Kook
前にかっこいい言葉をもらってしまって、何を言えばいいのか…まず、母が見に来てくれました。母ちゃんのことを言ったら喜びそうで、見てる？ちゃんと見て気をつけてかえってね。『‘ARIRANG’ IN BUSAN』まできたと思ったけど、時間ってあっという間ですね。カムバをしてから、北米ツアーを回ってきたんですが、あっという間に過ぎて、一つひとつ考えたんだけど、思い出せなかったりしますね。釜山も時間が経ってから、正確に覚えていられないはずですね。こういう気持ちになって最近、もう少しみなさんと一緒にいた時間を覚えていたいなと、もっと覚えていたいなと、努力してでも頭の中に刻みたいなと、最近考えてました。大切な時間を割いて、僕たちに付き合ってくれてありがとうございます。僕たちももっと頑張って、さっき言ったように、長く皆さんに会いたいです。本当にありがとうございます。きょうは絶対に忘れません。これからもっと頑張ります。気をつけて帰ってくださいね！大好き！ありがとうございました！
◇SUGA
いろんな話をしてくれましたが、僕も簡単に言わせていただきます。4年前にここに来たとき、ビニールが裂けてましたが、直ってますね。かなりの時間が経ったということですね。釜山という都市が、僕も好きです。大好きだし、両親と親戚が来てまして、親戚が釜山に住んでいるので、さっき久しぶりに会ったけど感慨深いですね。4年という時間、頑張って走ってきました。釜山の最後のライブをしてから4年経ちましたが、相変わらず素敵で熱々の都市って感じだし、次回も釜山に期待です。皆さんもそう思ってますか？とにかく楽しかったです。次回も釜山で会いましょう。大好き！お誕生日おめでとう！