今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (6/8～6/12 発表分)
6月8日～12日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2375> ギグワークス 東Ｓ 26/10 20 180 800.0 6/11
<2373> ケア２１ 東Ｓ 26/10 350 750 114.3 6/12
<7810> クロスフォー 東Ｓ 26/ 7 33 70 112.1 6/12
<7878> 光・彩 東Ｓ 27/ 1 175 370 111.4 6/10
<9236> ジャパンＭＡ 東Ｇ 26/10 129 196 51.9 6/11
<6966> 三井ハイテク 東Ｐ 27/ 1 10000 14500 45.0 6/12
<5572> リッジアイ 東Ｇ 26/ 7 345 500 44.9 6/12
<6264> マルマエ 東Ｐ 26/ 8 3000 3900 30.0 6/11
<350A> ＤＧ 東Ｇ 26/ 7 2128 2660 25.0 6/11
<7812> クレステック 東Ｓ 26/ 6 1186 1482 25.0 6/10
<3359> ｃｏｔｔａ 東Ｇ 26/ 9 830 1006 21.2 6/8
<6194> アトラエ 東Ｐ 26/ 9 1053 1243 18.0 6/10
<6577> ベストワン 東Ｇ 26/ 7 275 320 16.4 6/10
<8079> 正栄食 東Ｐ 26/10 5150 5800 12.6 6/12
<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ 26/10 3160 3558 12.6 6/12
<6387> サムコ 東Ｐ 26/ 7 2440 2722 11.6 6/12
<5218> オハラ 東Ｓ 26/10 2000 2200 10.0 6/12
<6547> グリーンズ 東Ｓ 26/ 6 6400 6650 3.9 6/12
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2375> ギグワークス 東Ｓ 26/10 20 180 800.0 6/11
<2373> ケア２１ 東Ｓ 26/10 350 750 114.3 6/12
<7810> クロスフォー 東Ｓ 26/ 7 33 70 112.1 6/12
<7878> 光・彩 東Ｓ 27/ 1 175 370 111.4 6/10
<9236> ジャパンＭＡ 東Ｇ 26/10 129 196 51.9 6/11
<6966> 三井ハイテク 東Ｐ 27/ 1 10000 14500 45.0 6/12
<5572> リッジアイ 東Ｇ 26/ 7 345 500 44.9 6/12
<6264> マルマエ 東Ｐ 26/ 8 3000 3900 30.0 6/11
<350A> ＤＧ 東Ｇ 26/ 7 2128 2660 25.0 6/11
<7812> クレステック 東Ｓ 26/ 6 1186 1482 25.0 6/10
<3359> ｃｏｔｔａ 東Ｇ 26/ 9 830 1006 21.2 6/8
<6194> アトラエ 東Ｐ 26/ 9 1053 1243 18.0 6/10
<6577> ベストワン 東Ｇ 26/ 7 275 320 16.4 6/10
<8079> 正栄食 東Ｐ 26/10 5150 5800 12.6 6/12
<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ 26/10 3160 3558 12.6 6/12
<6387> サムコ 東Ｐ 26/ 7 2440 2722 11.6 6/12
<5218> オハラ 東Ｓ 26/10 2000 2200 10.0 6/12
<6547> グリーンズ 東Ｓ 26/ 6 6400 6650 3.9 6/12
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
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