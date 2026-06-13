　6月8日～12日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<2375> ギグワークス　東Ｓ　 26/10　　　 20　　　180　 800.0　 6/11
<2373> ケア２１　　　東Ｓ　 26/10　　　350　　　750　 114.3　 6/12
<7810> クロスフォー　東Ｓ　 26/ 7　　　 33　　　 70　 112.1　 6/12
<7878> 光・彩　　　　東Ｓ　 27/ 1　　　175　　　370　 111.4　 6/10
<9236> ジャパンＭＡ　東Ｇ　 26/10　　　129　　　196　　51.9　 6/11

<6966> 三井ハイテク　東Ｐ　 27/ 1　　10000　　14500　　45.0　 6/12
<5572> リッジアイ　　東Ｇ　 26/ 7　　　345　　　500　　44.9　 6/12
<6264> マルマエ　　　東Ｐ　 26/ 8　　 3000　　 3900　　30.0　 6/11
<350A> ＤＧ　　　　　東Ｇ　 26/ 7　　 2128　　 2660　　25.0　 6/11
<7812> クレステック　東Ｓ　 26/ 6　　 1186　　 1482　　25.0　 6/10

<3359> ｃｏｔｔａ　　東Ｇ　 26/ 9　　　830　　 1006　　21.2　　6/8
<6194> アトラエ　　　東Ｐ　 26/ 9　　 1053　　 1243　　18.0　 6/10
<6577> ベストワン　　東Ｇ　 26/ 7　　　275　　　320　　16.4　 6/10
<8079> 正栄食　　　　東Ｐ　 26/10　　 5150　　 5800　　12.6　 6/12
<212A> ＦＥＡＳＹ　　東Ｐ　 26/10　　 3160　　 3558　　12.6　 6/12

<6387> サムコ　　　　東Ｐ　 26/ 7　　 2440　　 2722　　11.6　 6/12
<5218> オハラ　　　　東Ｓ　 26/10　　 2000　　 2200　　10.0　 6/12
<6547> グリーンズ　　東Ｓ　 26/ 6　　 6400　　 6650　　 3.9　 6/12

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース