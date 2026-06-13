BLUE ENCOUNT、7月8日配信リリースの新曲「未完成」が、TVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』ED主題歌に決定！4年ぶりの全国ホールツアーも決定！

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7月8日(水)よりテレビ朝日系全国ネット放送のTVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』エンディング主題歌がBLUE ENCOUNTの新曲「未完成」に決定！！またエンディング主題歌を使用した番宣CMを公開した。

『片田舎のおっさん、剣聖になる』とは、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジーで、乍藤和樹によるコミカライズやスピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破している話題作。

原作ノベルを元に制作されたTVアニメの第一期は2025年4月よりテレビ朝日系全国24局ネット”IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにて放送、Prime Videoにて世界独占配信され、世界45以上の国と地域でPrime Videoのトップ10入りの成功をおさめた。さらに、2026年5月にシンガポールにて開催された ｢Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026｣にてTVアニメ第一期のストーリーが評価され、ストーリーテリング賞を受賞するなど全世界の話題を席巻。（©佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会）

第二期のエンディング主題歌は、BLUE ENCOUNTによる「未完成」に決定。ボーカルの田邊駿一が作詞・作曲を担当。積み上げてきた数多の経験や出会えた仲間たちのおかげで歩けている今だからこそ、「自分の存在価値とはいったい何なのか」を問うエモーショナルでメッセージ性の強い楽曲となっている。公開された番宣CMでは、ベリル・ガーデナントがかつて剣を教えた弟子で王国魔法師団エースのフィッセル・ハーベラーと剣を交える新規カットが盛り込まれた映像に仕上がっている。

BLUE ENCOUNTは2025年2月に約5年ぶりとなる5th アルバム『Alliance of Quintetto』、立て続けに『BLADE』(読み:ブレイド)をリリースした。『BLADE』は、TVアニメ『真・侍伝 YAIBA』のOPテーマとなっており、アニメの世界観をBLUE ENCOUNTなりに表現した非常に疾走感溢れるロックナンバーとなっており、国内外のファンから高い評価を獲得した。

また2025年12月19日にZEPP Hanedaで行われた5th アルバム『Alliance of Quintetto』の全国ツアーのファイナルも大成功を収め、圧巻のパフォーマンスで全国のファンを魅了したばかりのBLUE ENCOUNTの新曲「幻日」がボートレース2026TVCMタイアップソングに決定したことも記憶に新しい。

そんな彼らの新曲「未完成」は7月8日の配信リリースが決定している。

またこのタイミングを持って、ファン待望の約4年ぶりホールツアーの開催が決定！今回のツアーは新曲『未完成』を引っ提げるとともに、2015年〜2018年にリリースされたメジャー1stアルバム『≒』、2ndアルバム『THE END』、3rdアルバム『VECTOR』それぞれの完全再現ツアーとなっている。会場ごとに異なるアルバムを軸に構成されるため、どの会場を選ぶかも本ツアーの楽しみ方のひとつとなっている。オフィシャル一次先行販売スタートするので、ぜひ今のBLUE ENCOUNTに会いに行ってほしい。

＜ボーカル田邊駿一コメント＞

「積み上げてきた数多の経験たち、出会えた仲間たちのおかげで歩けている今。

だからこそ自問してしまう時があります。

「自分の現在地とは一体どこなのか」「自分の存在価値とは一体何なのか」

どこか先延ばしにしていたこの問いとの睨めっこ、この作品を通してやっと向き合うことができました。

純度の高い愚直な答えが『未完成』という曲に記せた気がします。あなたの出した答えと照らし合わせてもらえたら幸いです。」

●楽曲情報

BLUE ENCOUNT

「未完成」

7月8日配信リリース

作詞・作曲 : 田邊駿一

編曲:BLUE ENCOUNT, THE CHARM PARK

配信リンクはこちら

https://BLUEENCOUNT.lnk.to/mikansei

●ライブ情報

BLUE ENCOUNT アルバム完全再現ツアー 2015-2018 「still B.E. coming」

2026/10/12（月・祝） 香川 レクザムホール 17:00 / 18:00 selected album：≒

2026/10/24（土） 岡山 倉敷市芸文館 17:00 / 18:00 selected album：THE END

2026/10/31（土） 福岡 福岡国際会議場 17:00 / 18:00 selected album：≒

2025/11/6（金） 東京 LINE CUBE SHIBUYA 18:00 / 19:00 selected album：VECTOR

2026/11/21（土） 北海道 札幌共済ホール 17:30 / 18:00 selected album：≒

2026/11/23（月・祝） 宮城 仙台電力ホール 17:00 / 18:00 selected album：THE END

2025/11/29（日） 大阪 NHK大阪ホール 17:00 / 18:00 selected album：VECTOR

2026/11/30（月） 大阪 NHK大阪ホール 18:00 / 19:00 selected album：THE END

2026/12/5（土） 愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 17:00 / 18:00 selected album：≒

2025/12/6（日） 愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 17:00 / 18:00 selected album：VECTOR

2026/12/11（金） 東京 LINE CUBE SHIBUYA 18:00 / 19:00 selected album：THE END

オフィシャル一次先行

受付期間：6/10(水)18:00-6/21(日)23:59

https://w.pia.jp/t/blueencount2026/

全席指定席：\7,800-

●作品情報

TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」

テレビ朝日系全国ネット：7月8日より 毎週水曜 よる11時45分〜 “IMAnimation W”枠(※一部地域を除く)

AT-X：7月9日より 毎週木曜 よる11時〜（リピート放送 毎週月曜 午前11時〜／毎週水曜 午後5時〜）

BS朝日：7月12日より 毎週日曜 よる11時30分〜

配信情報

Prime Videoにて7月9日（木）より 毎週木曜 午前0時15分〜 世界独占配信！

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。

【スタッフ】

原作：佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

監督：鹿住朗生

シリーズ構成：岡田邦彦

キャラクターデザイン・総作画監督：早坂皐月

副監督：古我望／川島勝

コンセプトデザイン：島すずめ／夢野れい

色彩設計：鈴木咲絵

美術監督：山下泰希

撮影監督：池田健一

3Dアニメ―ション制作 ：YAMATOWORKS

編集：丹彩子

音響監督：ひらさわひさよし／松尾崇宏

音楽：高梨康治

アニメーション制作：パッショーネ×ハヤブサフィルム

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

【キャスト】

ベリル・ガーデナント：平田広明

アリューシア・シトラス：東山奈央

スレナ・リサンデラ：上田瞳

クルニ・クルーシエル：広瀬ゆうき

フィッセル・ハーベラー：矢野妃菜喜

ミュイ・フレイア：仲田ありさ

ルーシー・ダイアモンド：斎藤千和

ヘンブリッツ・ドラウト：石川界人

モルデア・ガーデナント：内田直哉

主題歌

オープニング主題歌「クレナイノハ」ユニコーン

エンディング主題歌「未完成」BLUE ENCOUNT

＜BLUE ENCOUNTプロフィール＞

Vo. Gt. 田邊駿一 / Gt. 江口雄也 / Ba. 辻村勇太 / Dr. 高村佳秀

熊本発、都内在住4人組ロックバンド。

2014年メジャーデビュー。エモーショナルかつ等身大の言葉の数々を、ストレートに伝えるライブパフォーマンスには多くの共感を集める。デビュー以降メッセージ性の高い歌詞と、熱いバンドサウンドが話題となり、ドラマやアニメ、映画、CMなど数々のタイアップ楽曲を担当。

アニメ「銀魂」「僕のヒーローアカデミア」「BANANA FISH」などのアニメ主題歌のみならず、ドラマ主題歌なども数多く手がける。中でも「僕のヒーローアカデミア」OPテーマ「ポラリス」は全世界総再生数1億回再生突破、日本テレビ系土曜ドラマ「ボイス110緊急指令室」主題歌「バッドパラドックス」はストリーミング総再生数6000万回を記録。

2021年4月には横浜アリーナにて初のワンマンライブ2DAYS開催、 2023年2月には約六年半ぶりとなる武道館でのワンマンライブを開催。

2025年2月には約5年ぶり5枚目のフルアルバム『Alliance of Quintetto』をリリースし小箱・Zepp含む25本のツアーを完走。

2023年3月から活動拠点をアメリカと日本の2拠点にしていたベース・辻村勇太が帰国し4人体制での活動を再開。2026年1月からは新曲「幻日」がボートレース2026 TVCMに決定。2026年秋からは約4年ぶりとなる全国ホールツアーを開催。

©佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」公式サイト

https://ossan-kensei.com/

BLUE ENCOUNTオフィシャルサイト

http://blueencount.jp/