『田鎖ブラザーズ』“もっちゃん”山中崇、残した手紙とレシピに違和感「少し違う気がする？」「合致しなくないか？」
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第9話が12日に放送され、“もっちゃん”こと茂木（山中崇）が残した手紙とレシピが映し出されると、ネット上には「少し違う気がする？」「考えすぎ？」「合致しなくないか？」といった声が集まった。
【写真】辛島夫妻を追い詰める真（岡田将生）と稔（染谷将太）『田鎖ブラザーズ』第9話より
田鎖真（岡田）と弟・稔（染谷）が入手した津田（飯尾和樹）の取材ノートには、31年前に発生した両親殺害事件の情報が書き込まれていた。津田の取材によると、銃の密造にまつわるトラブルと街の立ち退き問題をめぐって、茂木が田鎖兄弟の両親を殺害した可能性があるという。
取材ノートの内容に真と稔が衝撃を受けた直後、稔の自宅に茂木から小包が届く。代わりに受け取った真が小包を開けると、その中には一丁の密造銃と“ごめんなさい”と書かれた手紙が入っていた。一方、検視官の稔は変死体として発見された茂木と対面。発見時に薬の空き瓶があったという…。
そんな第9話の中盤では、茂木が手書きで残していたレシピをもとに稔がチャーハンを作る。稔は真に、茂木のレシピを見せながら「母ちゃんの味を俺たちに残してくれたんだと思う」とつぶやく。
兄弟を思う茂木の行動に対して、ネット上には「レシピで泣くと思わないじゃん」「もっちゃんのチャーハン食べたい」「どこまでも優しい」などの反響が相次ぐ一方、一部の視聴者は“文字”に注目。「手紙の文字と少し違う気がする？」「「ごめんなさい」とレシピの字が違いすぎるのはなんで？考えすぎ？」「「ごめんなさい」は、もっちゃんの字かなー？？」「筆跡が合致しなくないか？」といった指摘が多数寄せられていた。
【写真】辛島夫妻を追い詰める真（岡田将生）と稔（染谷将太）『田鎖ブラザーズ』第9話より
田鎖真（岡田）と弟・稔（染谷）が入手した津田（飯尾和樹）の取材ノートには、31年前に発生した両親殺害事件の情報が書き込まれていた。津田の取材によると、銃の密造にまつわるトラブルと街の立ち退き問題をめぐって、茂木が田鎖兄弟の両親を殺害した可能性があるという。
取材ノートの内容に真と稔が衝撃を受けた直後、稔の自宅に茂木から小包が届く。代わりに受け取った真が小包を開けると、その中には一丁の密造銃と“ごめんなさい”と書かれた手紙が入っていた。一方、検視官の稔は変死体として発見された茂木と対面。発見時に薬の空き瓶があったという…。
そんな第9話の中盤では、茂木が手書きで残していたレシピをもとに稔がチャーハンを作る。稔は真に、茂木のレシピを見せながら「母ちゃんの味を俺たちに残してくれたんだと思う」とつぶやく。
兄弟を思う茂木の行動に対して、ネット上には「レシピで泣くと思わないじゃん」「もっちゃんのチャーハン食べたい」「どこまでも優しい」などの反響が相次ぐ一方、一部の視聴者は“文字”に注目。「手紙の文字と少し違う気がする？」「「ごめんなさい」とレシピの字が違いすぎるのはなんで？考えすぎ？」「「ごめんなさい」は、もっちゃんの字かなー？？」「筆跡が合致しなくないか？」といった指摘が多数寄せられていた。