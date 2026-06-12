【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】「上級クラス行きたい？」娘の答えは…＜第14話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第14話 大人になったら
【編集部コメント】
あれあれ！？ 将来に向けた覚悟を聞くつもりが、ダンスと関係のない可愛らしい将来の夢を聞くことになってしまいました。ユアちゃん、真剣に悩んでいたのかと思いきや……ご両親の話を聞くことに一生懸命なだけだったようです（笑）。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第14話 大人になったら
【編集部コメント】
あれあれ！？ 将来に向けた覚悟を聞くつもりが、ダンスと関係のない可愛らしい将来の夢を聞くことになってしまいました。ユアちゃん、真剣に悩んでいたのかと思いきや……ご両親の話を聞くことに一生懸命なだけだったようです（笑）。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか