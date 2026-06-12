【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは歴史上の人物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、順番を待つ人々、歴史上の人物、 そしてプラスチック製品の原料という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
い□□つ
に□□ん
す□□ん
ヒント：まっすぐ並んでいる状態。鎌倉の世に信仰を広めた歴史上の人物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちれ」を入れると、次のようになります。
いちれつ（一列）
にちれん（日蓮）
すちれん（スチレン）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、統制が取れている規則的な状態から、強い信念を持って自らの思想を貫いた人物、さらには現代の工業を陰で支える有機化合物までを網羅しました。共通する「ちれ」という響きが、秩序ある美しい配置、歴史を大きく動かした精神性、文明を便利にする化学の世界を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、順番を待つ人々、歴史上の人物、 そしてプラスチック製品の原料という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
い□□つ
に□□ん
す□□ん
ヒント：まっすぐ並んでいる状態。鎌倉の世に信仰を広めた歴史上の人物を思い浮かべてみてください。
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正解：ちれ正解は「ちれ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちれ」を入れると、次のようになります。
いちれつ（一列）
にちれん（日蓮）
すちれん（スチレン）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、統制が取れている規則的な状態から、強い信念を持って自らの思想を貫いた人物、さらには現代の工業を陰で支える有機化合物までを網羅しました。共通する「ちれ」という響きが、秩序ある美しい配置、歴史を大きく動かした精神性、文明を便利にする化学の世界を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)