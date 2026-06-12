ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「プクプク ギミックぬいぐるみ」を発売した。価格は4,200円。

USJのオンラインストアページが更新され、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」グッズのラインナップが追加。新商品として、小刻みに動くプクプクのぬいぐるみが登場する。

ギミックはスイッチでON・OFFが可能。ONにすると、振動を与えたり音に反応してブルブルと震えて動き出す仕組みになっている。

同ページではそのほかにも「ディディーコング メモスタンド」、「なりきりボムへい」、「シェフキノピオ ぬいぐるみセット（2個）」といったバラエティ豊かな新商品を確認。なお、一部の商品の購入にはパーク来場登録が必要なものがある。

□「スーパー・ニンテンドー・ワールド」オンラインストアのページ

「プクプク ギミックぬいぐるみ」の遊び方

新商品ラインナップ（一部）

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