トランプ大統領の投稿にドル安の反応 ドル円は１６０円付近に下落＝ＮＹ為替 トランプ大統領の投稿にドル安の反応 ドル円は１６０円付近に下落＝ＮＹ為替

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先ほどから為替市場ではドル安が強まっており、ドル円は１６０円台半ばから１６０円付近まで一気に下落する場面が見られている。



トランプ大統領の投稿に市場は急激に反応。大統領は本日夜に予定していた対イラン攻撃を中止すると表明。「イランとの協議が同国指導部の最高レベルにまで持ち込まれ、承認されたことを踏まえ、大統領として今夜予定していた攻撃と空爆を中止した」とＳＮＳに投稿した。和平協議で最終項目を全当事者が承認したとも述べ、合意間近との期待も広がっている模様。



USD/JPY 160.13 EUR/USD 1.1552 GBP/USD 1.3393



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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