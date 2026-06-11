新作『攻殻機動隊』EDテーマはMILLENNIUM PARADE「Blue」 PV第4弾も公開に
7月7日放送開始となるアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）のエンディングテーマは、MILLENNIUM PARADEの「Blue」に決まった。併せて、同曲を使ったプロモーションビデオ第4弾が公開された。
【動画】「Blue」を使用した『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』PV第4弾
King Gnuの常田大希が主宰するMILLENNIUM PARADEは、『攻殻機動隊 SAC_2045』に続いての「攻殻機動隊」への参加となる。エンディングテーマに決まった「Blue」は、MILLENNIUM PARADEとともに、国際的に活動するアーティストであるSaya Gray（サヤ・グレイ）とDanielCaesar（ダニエル・シーザー）がフィーチャリングアーティストとして参加。約3年前に常田大希とSaya Grayによる制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成となった楽曲で、国境を越えたコラボレーションが、新時代の「攻殻機動隊」のエンディングを彩る。
常田大希は「3年前にサヤとスタジオに入って作ったこの曲に、旅先で出会ったダニーも参加してくれることになり完成を迎えたこのBlueという曲。敬愛する2人のミュージシャンの才能は勿論のこと、フルバージョンが心底素晴らしい出来なので皆さんに聴いていただけるのが楽しみです」とコメント。
Saya Grayは「DanielとDaikiとの制作は刺激的で本当に楽しかった。異なる世界観やカルチャーが交わり合うことに、とてもワクワクしました」としている。
エンディングテーマを使用したプロモーションビデオ第4弾は、主人公である全身義体のサイボーグ・草薙素子を中心とするキャラクターたちの内面を浮き上がらせるようなエモーショナルな仕上がりで、本作の奥深い人間ドラマを予感させる内容になっている。
また、米ロサンゼルスで開催される北米最大のアニメイベント「Anime Expo 2026」において、本編のプレミア上映とトークショーによるパネルイベントが実施されることが決まった。「Anime Expo 2026」は、現地時間7月2〜5日、ロサンゼルスコンベンションセンターにて開催。現地時間7月4日に、全米初公開となる本編第1話と第2話のプレミア上映に加え、モコちゃん（監督）・半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）ほかプロデューサー陣登壇によるトークショーのパネルイベントが実施される。
現地時間7月3日には、モコちゃん（監督）・半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）によるサイン会も実施予定。同イベントの展示ホールに設置されるバンダイナムコフィルムワークスブース（South Hall内 SH-2406）では、 本作の特設コーナーも展開する。
アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月7日より毎週火曜23時放送。
【動画】「Blue」を使用した『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』PV第4弾
King Gnuの常田大希が主宰するMILLENNIUM PARADEは、『攻殻機動隊 SAC_2045』に続いての「攻殻機動隊」への参加となる。エンディングテーマに決まった「Blue」は、MILLENNIUM PARADEとともに、国際的に活動するアーティストであるSaya Gray（サヤ・グレイ）とDanielCaesar（ダニエル・シーザー）がフィーチャリングアーティストとして参加。約3年前に常田大希とSaya Grayによる制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成となった楽曲で、国境を越えたコラボレーションが、新時代の「攻殻機動隊」のエンディングを彩る。
Saya Grayは「DanielとDaikiとの制作は刺激的で本当に楽しかった。異なる世界観やカルチャーが交わり合うことに、とてもワクワクしました」としている。
エンディングテーマを使用したプロモーションビデオ第4弾は、主人公である全身義体のサイボーグ・草薙素子を中心とするキャラクターたちの内面を浮き上がらせるようなエモーショナルな仕上がりで、本作の奥深い人間ドラマを予感させる内容になっている。
また、米ロサンゼルスで開催される北米最大のアニメイベント「Anime Expo 2026」において、本編のプレミア上映とトークショーによるパネルイベントが実施されることが決まった。「Anime Expo 2026」は、現地時間7月2〜5日、ロサンゼルスコンベンションセンターにて開催。現地時間7月4日に、全米初公開となる本編第1話と第2話のプレミア上映に加え、モコちゃん（監督）・半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）ほかプロデューサー陣登壇によるトークショーのパネルイベントが実施される。
現地時間7月3日には、モコちゃん（監督）・半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）によるサイン会も実施予定。同イベントの展示ホールに設置されるバンダイナムコフィルムワークスブース（South Hall内 SH-2406）では、 本作の特設コーナーも展開する。
アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月7日より毎週火曜23時放送。