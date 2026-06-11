お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が10日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。夫婦の会話について語った。

リスナーからのメールで夫との話をするようになったとの話が寄せられると、イモトは「うちもでもね、結構夫に話しますね」と夫婦の会話は多いと打ち明けた。

「仕事のことも結構話しますね」と言い、「仕事で自分的には失敗しちゃったなっていうときも話しますし。逆に褒めてほしいから、きょうはこんなに良くできたんだよっていうときも話しますし」と声を弾ませた。

それでも「わりかし夫婦での…。ああでもこっちばっかしゃべっちゃっているかもなあ」と考え直し「反省しました今。夫の話を聞いてなかったかも。確かに。夫の悩みを聞いてなかったかもしれない。それはちょっと申し訳ない」と口にした。

「かつて占い番組でも言われたもんね。お互い話さないとね。ヤバいヤバい」とイモト。

「家庭崩壊しちゃうからね。確かに。自分の話しかしてなかったかも。聞いてくれるからって言って、向こうの話を聞かないっていうのは間違っているもんね」とし、「逆に今私はこれでハッとしました。ありがとうございます」とまとめてみせた。

イモトは19年11月、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」ディレクターの同局・石崎史郎氏と結婚。21年12月に第1子となる男児を出産した。