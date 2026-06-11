新垣結衣が出演した「連続ドラマ」人気ランキング 第1位は社会現象になったラブコメ！
本日6月11日は、女優・新垣結衣の38歳の誕生日。クランクイン！では、いまや映画・テレビドラマに欠かせない女優の1人となった彼女の熱演が光る、過去の連続ドラマ出演作についてアンケートを実施。第1位は、2016年10月期に放送され社会現象を巻き起こした主演作『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）だった。
【写真】ガッキーが本日38歳に！ これまでのかわいい姿を写真でチェック
今回の結果は、クランクイン！が2026年6月4日〜8日までの5日間に「あなたが好きな『新垣結衣出演の連続ドラマ』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大3つの作品まで。267名から回答があった。
『逃げ恥』は海野つなみによる同名コミックを、新垣とは3度目のタッグとなる野木亜紀子の脚本で実写化した社会派ラブコメディ。
本作で新垣が演じたのは、仕事をクビになったため、契約結婚という形で津崎平匡（星野源）の家で働き始める主人公・森山みくり。真面目で頑張り屋な一方、妄想癖の持ち主というユニークなキャラクターだ。コメディタッチのドラマをけん引する存在感と演技力もさることながら、星野演じる平匡と少しずつ距離を近付け、本当の夫婦となっていく姿に、多くの視聴者が心奪われた。
2021年1月には、みくりと平匡のその後を描いたスペシャルドラマ『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類！ 新春スペシャル!!』が放送。共演の星野とはこのスペシャルドラマの撮影をきっかけに交際がスタートし、同年5月に婚約を発表している。
作品の魅力、そして“逃げ恥”婚のインパクトは絶大だったようで、回答者からは「新垣結衣さんの魅力が存分に引き出された役だったと思います。主役の2人が現実でも結婚してなおさら忘れられない特別な作品になりました」「長年大好きな新垣結衣さんと星野源さんの共演。後にご結婚されて本当に嬉しかったです！」「みくりさんと平匡さんのムズキュンは他の何にも代え難く大好き。契約結婚を演じた2人が後にリアル夫婦となったのも胸熱です」といったコメントが続出。「エンディングの恋ダンスも好き」「ムズキュンドラマの至高作品。登場人物それぞれに魅力があり、たまに挟むパロディも良かった」といった声もあり、放送開始からもうすぐ10年が経つ今もなお多くのファンに愛されている作品だ。
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今回の結果は、クランクイン！が2026年6月4日〜8日までの5日間に「あなたが好きな『新垣結衣出演の連続ドラマ』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大3つの作品まで。267名から回答があった。
本作で新垣が演じたのは、仕事をクビになったため、契約結婚という形で津崎平匡（星野源）の家で働き始める主人公・森山みくり。真面目で頑張り屋な一方、妄想癖の持ち主というユニークなキャラクターだ。コメディタッチのドラマをけん引する存在感と演技力もさることながら、星野演じる平匡と少しずつ距離を近付け、本当の夫婦となっていく姿に、多くの視聴者が心奪われた。
2021年1月には、みくりと平匡のその後を描いたスペシャルドラマ『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類！ 新春スペシャル!!』が放送。共演の星野とはこのスペシャルドラマの撮影をきっかけに交際がスタートし、同年5月に婚約を発表している。
作品の魅力、そして“逃げ恥”婚のインパクトは絶大だったようで、回答者からは「新垣結衣さんの魅力が存分に引き出された役だったと思います。主役の2人が現実でも結婚してなおさら忘れられない特別な作品になりました」「長年大好きな新垣結衣さんと星野源さんの共演。後にご結婚されて本当に嬉しかったです！」「みくりさんと平匡さんのムズキュンは他の何にも代え難く大好き。契約結婚を演じた2人が後にリアル夫婦となったのも胸熱です」といったコメントが続出。「エンディングの恋ダンスも好き」「ムズキュンドラマの至高作品。登場人物それぞれに魅力があり、たまに挟むパロディも良かった」といった声もあり、放送開始からもうすぐ10年が経つ今もなお多くのファンに愛されている作品だ。