横山裕主演『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』ポップで奇妙なポスタービジュアル完成
横山裕が主演を務める7月1日スタートのドラマ 『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ・フジテレビ系／毎週水曜23時）より、ポップで奇妙なポスタービジュアルが解禁された。
【写真】『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』新キャストに山崎紘菜、奥野壮、戸田昌宏、米倉れいあ
同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化する本作は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐（ふくしゅう）のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していくバディサスペンス。
解禁となったビジュアルは、「引っかかるような違和感」をあえて持たせた挑戦的なデザインとなっている。
一般的に、刑事ドラマやサスペンスを扱う作品ではトーンを抑えた暗い色味が多用されることが多いが、本作のビジュアルは驚くほど鮮やかでポップ。その世界観の軸となっているのは、全身に無数の「数字」や文字がびっしりと描き込まれた、カラフルなマネキンたちだ。
そして、明るい色彩の中に埋もれるようにたたずむ、磯貝（横山）とヒナタ（関水）。一見するとスタイリッシュなグラフィックでありながら、じわじわと浮き上がってくる不気味さもある。無機質なマネキンに刻まれた無数のカウントは、常人には理解できない「シリアルキラー独自の言語」を思わせ、2人が追う犯人像の異常さを際立たせる。同時にそれは、本作の鍵を握る、ヒナタの特殊能力「“殺した人数”が視える第六感」をも象徴しており、ポップな装いの裏に潜む不穏な世界観を表現する。
「平穏な日常のすぐそばに、殺人鬼が潜んでいるかもしれない」という狂気。そんな「シリアルキラー」という非日常と、「待ち合わせ」というありふれた日常の行為が混ざり合う、奇妙な違和感を描き出した。
キャッチコピーは、「捕まえたので、あとはよろしく。」。警察や世間をほんろうする【謎の通報者】からのメッセージであり、劇中でも重要な意味を持つこの一言。ポップな装いの裏側に、ヒリヒリとした復讐劇と予測不能なサスペンスを内包している。
水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月1日より毎週水曜23時放送。
【写真】『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』新キャストに山崎紘菜、奥野壮、戸田昌宏、米倉れいあ
同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化する本作は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐（ふくしゅう）のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していくバディサスペンス。
一般的に、刑事ドラマやサスペンスを扱う作品ではトーンを抑えた暗い色味が多用されることが多いが、本作のビジュアルは驚くほど鮮やかでポップ。その世界観の軸となっているのは、全身に無数の「数字」や文字がびっしりと描き込まれた、カラフルなマネキンたちだ。
そして、明るい色彩の中に埋もれるようにたたずむ、磯貝（横山）とヒナタ（関水）。一見するとスタイリッシュなグラフィックでありながら、じわじわと浮き上がってくる不気味さもある。無機質なマネキンに刻まれた無数のカウントは、常人には理解できない「シリアルキラー独自の言語」を思わせ、2人が追う犯人像の異常さを際立たせる。同時にそれは、本作の鍵を握る、ヒナタの特殊能力「“殺した人数”が視える第六感」をも象徴しており、ポップな装いの裏に潜む不穏な世界観を表現する。
「平穏な日常のすぐそばに、殺人鬼が潜んでいるかもしれない」という狂気。そんな「シリアルキラー」という非日常と、「待ち合わせ」というありふれた日常の行為が混ざり合う、奇妙な違和感を描き出した。
キャッチコピーは、「捕まえたので、あとはよろしく。」。警察や世間をほんろうする【謎の通報者】からのメッセージであり、劇中でも重要な意味を持つこの一言。ポップな装いの裏側に、ヒリヒリとした復讐劇と予測不能なサスペンスを内包している。
水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月1日より毎週水曜23時放送。