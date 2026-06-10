シカゴ・ホワイトソックスは現地時間9日、西田陸浮外野手（25）をマイナー降格させたことを発表。代わって球団2位有望株のブレイデン・モンゴメリー外野手（23）がメジャー初昇格している。

西田は東北高校やオレゴン大学を経て、2023年のドラフト11巡目指名でホワイトソックスに入団。現地5月25日に球団5人目の日本人選手としてメジャーデビューを果たした。主に右翼手として12試合に出場して29打数7安打の打率.241、OPS.482という成績だった。

両打のモンゴメリーは2023年のドラフトでレッドソックスの球団1巡目指名でプロ入り。元エース左腕ギャレット・クロシェットのトレード対価の1人として2024年オフにホワイトソックスへ加入した。今季5月から3Aシャーロットに昇格し、29試合で打率.315、4本塁打、OPS.912の好成績をマーク。9日のブレーブス戦に「6番・右翼」で先発出場する。

ホワイトソックスは昨季まで3年連続でシーズン100敗以上を喫するも、今季は34勝31敗でアメリカン・リーグ中地区の2位につけ、首位ガーディアンズまで1.5ゲーム差。村上宗隆が負傷者リストに入った5月30日以降も4勝4敗と善戦を続けている。