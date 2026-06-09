東京・表参道「MOSKA by Ginger Garden」に「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」をテーマにしたコラボレーションアフタヌーンティーが登場！

「シナモロール」が“そのままムース”になった夢のメリーゴーラウンドアフタヌーンティーが楽しめます☆

MOSKA by Ginger Garden サンリオ「シナモロール」コラボアフタヌーンティー「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地

価格：7,700円〜（税込）※2名〜、人数分の注文が必須です

開催期間：2026年6月24日（水）〜2026年8月23日（日）

開催店舗：MOSKA by Ginger Garden

カフェ「MOSKA by Ginger Garden」にて、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーションアフタヌーンティー「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」を開催！

今回のコラボレーションでは、お空のふわふわした雲の中に現れた“遊園地”をテーマに、「シナモロール」とお友だちの「みるく」、そしてMOSKA by Ginger Gardenオリジナルキャラクター「テディジンジャー」がなかよく遊ぶ、優しいアイスブルーの世界観が表現されています。

また、今回使用されるのは特別な「オリジナルアフタヌーンティースタンド」

「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」のために制作された、メリーゴーラウンドから着想を得たオリジナルアフタヌーンティースタンドです。

淡い水色を基調とした幻想的なデザインで、まるで「シナモロール」たちがお空の遊園地で遊んでいるかのような世界観を演出します。

ここでしか出会えない、特別なアフタヌーンティースタンドとともに、空に浮かぶメリーゴーラウンドをイメージした空間の中で、見ているだけで癒される特別なアフタヌーンティーが楽しめます☆

シグネチャースイーツ「そのままシナモロールムース」

今回のコラボアフタヌーンティーのシグネチャースイーツは、「そのままシナモロールムース」

「シナモロール」がそのままムースケーキになったような、かわいらしい一品です。

軽やかなホワイトチョコレートムースの中には、爽やかなレモンジュレを忍ばせ、見た目だけでなく味わいにもこだわりがつまっています。

“夢にまでみたシナモロールスイーツ”をテーマにした、見て・食べて・幸せが広がるスイーツです。

ミルキーブルーモクテルを注文で、ランダムクッキーが付いてくる

価格：1,200円（税込

アフタヌーンティーに追加できる「ミルキーブルーモクテル」を注文すると、全10種類の「シナモロールクッキー」をランダムで1枚プレゼント！

どのデザインのクッキーが当たるかは、届いてからのお楽しみです。

※数量限定。なくなり次第終了。当日の追加も可能

推し活やお誕生日にもぴったりな“雲のパフェ”も登場

価格：1,300円（税込）

追加オーダー可能なスペシャルパフェは、ラ・フランスやヨーグルトアイスをベースにした爽やかな味わい。

トップには、雲に見立てたふわふわの綿飴を飾り付け、お空の世界観が表現されています

さらに、綿飴の横には、好きなお名前を入れられる“雲型チョコレートプレート”が。

予約時に予約サイトより名前を記入しておくと、推しの名前や、大切な方の名前を入れて、“自分だけの特別なパフェ”として楽しめます。

推し活やお誕生日のお祝いにもぴったりな一品です。

※パフェ本体、追加のチョコレートプレートは当日の追加も可能ですが、20分程度時間が必要な場合があります

紫陽花1000本に囲まれた天空のテラスカフェでもコラボ開催

期間中、同時開催となるテラスカフェでは、「シナモロール」とコラボレーションした「テラス限定 オリジナルドリンクバッグ入り ブルーモクテルソーダ & ランダムクッキーセット」が登場します。

オリジナルの手持ち可能なドリンクバックに入ったブルーモクテルソーダに加え、店内アフタヌーンティーとは異なる全5種類の「シナモロールクッキー」がランダムで1枚ついてきます。

紫陽花1000本に囲まれた幻想的な天空のテラス空間で、写真映えとかわいさあふれるカフェタイムを楽しめます。

なお、テラスカフェのみの利用も可能です。

※画像はイメージです

“大人かわいい癒し空間”がテーマのカフェで楽しむ、「シナモロール」のコラボアフタヌーンティー！

アフタヌーンティー「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」は、2026年6月24日（水）から8月23日（日）までの期間限定で、MOSKA by Ginger Gardenにて開催です。

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