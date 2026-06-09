東方神起が浜田雅功との最新ショットで魅せた夏コーデが話題！チャンミン＆ユンホのこなれ感抜群の佇まいに「ラフなふたりもかっこいい」の声

【写真】浜田雅功とどりあんず堤との集合ショットを公開した東方神起のユンホとチャンミン

東方神起の公式Instagramが更新。ユンホとチャンミン、ダウンタウンの浜田雅功、お笑いコンビ・どりあんず堤太輝との集合ショットを披露した。

■東方神起＆浜田＆どりあんず堤の集合ショット公開

6月6日と7日の2日間にわたって大阪・万博記念公園 東の広場にて開催された音楽イベント『ごぶごぶフェスティバル 2026』。ダウンタウンの浜田の何気ない一言から始まったこの大型音楽フェスは、今回で3回目の開催を迎えた。

浜田CEO（Chief Event Organizer）のオファーに応え、今回も多くの豪華アーティストが集結。2日間で過去最多の5万4000人を動員し、会場は終始熱狂に包まれた。

東方神起はDAY1となる6日に出演。大トリを務める浜田の前に堂々と登場し、「Survivor」「OCEAN」など7曲を披露。圧倒的なパフォーマンスで会場を揺らした。

公開されたのは、オフホワイトのシャツを着たチャンミン、透け感のあるトップスにデニムのカジュアルコーデのユンホ、そして黒Tシャツ姿の浜田と赤いTシャツ姿で弾けるような笑顔を見せながらピースサインを決める堤が並んでいる和やかな集合ショットだ。

堤は東方神起のふたりと長い付き合いがあり、これまで数多くのイベントでMCを担当してきた。4月に開催された日産スタジアムでの『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～』にも足を運ぶなど、その絆は非常に深い。さらに今回のイベントでは、堤自身も浜田のステージでギタリストとして生演奏を披露。まさにファミリーと呼ぶにふさわしい特別な関係性がこの写真に凝縮されている。

SNSには「素敵な集合写真」「仲良しでうれしい」「ラフなふたりもかっこいい」と歓喜の声が続々と集まっていた。

■暖かな季節の野外イベントにピッタリな爽やかコーデでステージに登場

『ごぶごぶフェスティバル2026』の公式Xには、東方神起の熱いライブショットも公開されている。初夏の開放的な野外でのイベントステージにふさわしく、チャンミンは優し気なオープンカラーシャツをさらりと羽織り、インナーの白Tシャツとボトムスを同系色でまとめた清涼感ある着こなしを披露、一方のユンホは、涼し気な透け感のあるシャツに、クラッシュ加工が施されたデニムを合わせるという、こなれ感抜群のカジュアルスタイルで観客を魅了した。

■普段のライブではスタイリッシュな衣装でステージへ

『ごぶごぶフェス』では、ストリートになじむラフでスタイリッシュな衣装で圧巻のパフォーマンスを披露した東方神起だが、普段のライブでは一転してエレガントなスタイルを見せることが多い。『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～』のキービジュアルでも、エレガントなコートを纏った至高のビジュアルを披露している。