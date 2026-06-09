私たちが「一生のうちにスマホを見る時間」は、平均で14年以上。

そんな衝撃的な事実とともに、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した話題の1冊が『脱スマホ術』です。

著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付けるスマホの落とし穴を解説します。

SNS企業は、無料提供でなぜ儲かるか

YouTubeやSNSが無料でも成り立つ理由は、シンプルです。

私たちの「時間」と「注意」が、お金になるからです。

ユーザーが長く画面を見れば見るほど、広告を見る回数は増えます。

広告を見る回数が増えれば、企業の売上も増えます。

つまり、私たちはお金を払っていない代わりに、時間を払っています。

しかもこの支払いは、とても気づきにくいものです。

コンビニで1000円使えば、財布や口座残高が減ります。

しかし、スマホを1時間見ても、残高は減りません。

だから「損をした」という感覚が起きにくいのです。

でも実際には、かなり大きなものを失っています。

一生で2億円以上の時間を払っている

たとえば、平均的な人の「1日にスマホを見る時間」は5時間以上あります。

これを15歳から平均寿命まで続けると、一生で約12万5925時間。

年数にすると14年以上です。

では、この時間をお金に換算するとどうなるでしょうか。

たとえばコールセンターの平均時給は約1700円と言われています。

もしスマホを見る代わりに、その時間を働く時間に変えたとしたら、

1700円 × 12万5925時間 = 約2億1400万円

でも重要なのは、お金以上のこと

もちろん、すべてのスマホ時間がムダだと言いたいわけではありません。

ですが、この時間は単にお金に換算する以外にも、大きな価値を秘めています。

長年の目標を叶えるための勉強。

ずっとやりたかったことを、現実のものとするための活動時間。

人が死ぬときの最大の後悔の一つは「挑戦しなかったこと」だと言いますが、そんな後悔の正体は、まさにこうして「なんとなく失っている時間」です。

もちろん、YouTubeやSNSをやめる必要はありません。

それは現実的ではありませんし、むしろ日々の楽しみや便利さは残すべきです。

しかしスマホ時間は膨大なので、ほんの一部を変えるだけでも、人生に大きなインパクトを及ぼすだけの力になります。

幸いなことに、スマホとの距離を改め、そんな後悔の時間を一生誇れるような時間に変える方法は、すでに見つかっています。