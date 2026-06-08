岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」は次回１２日に第９話が放送される。公式ＨＰに掲出されたロング版の次回予告に、疑惑人物のまさか姿が映っており、考察が盛り上がっている。

第８話では、神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）が、幼少だった１９９５年、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の悲しい背景と真相に近づいた。

長年兄弟を見守ってきた中華屋「もっちゃん」店主茂木幸輝（山中崇）が事件に何らかの形で関わっていることが明らかになり、ネットでは「もっちゃん犯人やめて」「もっちゃん、犯人じゃないんよね？何やらされたん？」と悲鳴が起こっている。

事件背景にあった、田鎖家があった蓬田町での地上げ、父田鎖朔太郎が勤務していた辛島金属工場による拳銃密造。辛島金属工場の妻で山岳写真家・辛島ふみ（仙道敦子）が、茂木幸輝に大声を出すなどして高圧的に支配しており、今後、茂木に何を教唆したのかが焦点となっている。

１９９５年４月２６日の事件当時、ふみはけがをして車いすに乗っており、少なくとも田鎖家事件の実行犯ではなさそうだが。拳銃密造を探っていたノンフィクション作家津田雄二（飯尾和樹）のメモにも「嫁 手術 金」と書かれていたが…。

ただし次回予告。中華屋「もっちゃん」とみられる場所で、手前の厨房で若い時代の茂木幸輝が大柄な人物に何かを迫られており、その向こうに、２人を見つめている辛島ふみの姿が映っている。

カウンター越しで上半身しか映っていないが「立ってる」との指摘が相次いでいる。

田鎖家事件よりかなり昔の姿なのか、それとも…。

映像から田鎖家事件の犯人は、あまり大柄ではなく、小走りで逃走していた。

仮にふみが実行犯だとすると、直後に爆発が起こった辛島金属工場から救出されていることから、犯行後に走って帰宅できたことが条件となりそう。

一方で辛島家のリビングに飾られた写真から、ふみが海外に写真撮影に出かけていた様子がうかがえる。ふみが実行犯、あるいは共犯で時効までに海外に２日以上渡航していた場合は、２０１０年の時効撤廃の法改正に２日違いで対象から外れた田鎖家事件の時効の取り扱いはどうなるのかも、注目が集まっている。