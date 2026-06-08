【SONIC PICO PARK】 発売日：未定 価格：未定 プレイ人数：2～8人

PICO PARKは、「PICO PARK」シリーズの最新作として、セガを代表するアクション「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」とのコラボゲーム「SONIC PICO PARK」を発売することを発表した。発売日、価格は未定。

「PICO PARK」は、ローカル/オンラインにて2人から最大8人まで遊べる協力型アクションパズルゲーム。本コラボレーションは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の35周年を記念し発売される。「PICO PARK」シリーズを代表するキャラクターであるPICO CATが、どんな場所も音速で突破する、史上最速のハリネズミ・ソニック、テイルスやナックルズ、エミーといったソニックの仲間たちと「PICO PARK」の世界を駆け抜ける。

すべてのプレイアブルキャラクターでスピンダッシュを使用することが可能で、リングやループ、スプリングなどといった「ソニック」シリーズならではのギミックが数多く登場する。「Summer Game Fest 2026」にて初公開されたトレーラー映像では、注目のステージの一部をいち早く公開されている。

また発売に向け、コラボレーションキャラクターを用いたグッズも幅広く展開される予定となっている。

【「SONIC PICO PARK」トレーラー】【「SONIC PICO PARK」ディレクター・三宅俊輔氏 コメント】

今作でディレクターを務めます三宅俊輔です。まずは「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年おめでとうございます。

PICO PARKは元々私の個人制作ゲームであり、セガには私自身15年勤めていたので、まさかこの記念すべき年にソニックとコラボできること大変嬉しく思います！

今作はPICO PARKをベースにソニックのアクションとギミックを加え、このコラボだからこそな協力体験を用意しました。「ソニック」らしさも「PICO PARK」らしさも兼ね備えた楽しい協力ゲームになるよう鋭意制作中ですので、是非遊んでみてください！

【関連リンク】

□「SONIC PICO PARK」公式サイト（日本語）

□「SONIC PICO PARK」公式サイト（英語）

□「SONIC PICO PARK」公式X

□「SONIC PICO PARK」Steamストアページ

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