パウ・パトロールが恐竜の暮らす島で大冒険―『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』場面写真10点＆ムビチケ解禁
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』より、ダイノサイズ”な迫力と感動が詰まった場面写真10点が一挙解禁。また、ムビチケ前売券（カード）の発売が6月12日に決定した。
【写真】新装備での出動シーンからティラノサウルスとの遭遇までワクワクの瞬間が到着！ 場面写真ギャラリー
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
このたび、パウ・パトロールたちが未知の島「ダイノ・アイランド」で繰り広げる大冒険の魅力が凝縮された、場面写真が一挙解禁となった。
解禁された写真の中には、ケント率いるパウ・パトロールのメンバーたちが、パウジョンアップしたダイノ版の新装備をビシッと装着し、凛々しい表情で出動に備えるメインカットが登場。これから始まる任務に向けた、彼らの勇気と結束力が伝わってくる一枚だ。
さらに、地図にも載っていない謎の島「ダイノ・アイランド」に上陸したメンバーたちの様子も公開。生い茂るジャングルを、興味津々な様子で探索するワクワク感あふれる姿や、見上げるほど巨大なティラノサウルス、そして愛くるしい小さな恐竜たちと触れ合う微笑ましい瞬間も捉えられている。
初めは見たこともない恐竜の大きさに驚いていたメンバーたちだが、心優しい彼らと打ち解け島の美しい自然を楽しむ様子は、劇場版ならではのスケール感と温かさを感じさせる心弾むシーンとなっている。
だが、その夢のような冒険の裏では、場面写真にも映り込む島の中心にそびえ立つ巨大火山に、ある異変が生じていた――。果たして、「ダイノ・アイランド」で待ち受ける危機とは？ パウ・パトロール史上最大級とも言えるトラブルの行方は―？
さらに、ムビチケ前売券の発売が6月12日(金)に決定。ムビチケ前売券を劇場で購入した場合のみ「パウ・パトロール全員集合！ガオガオステッカー」（数量限定）がついてくる。パウ・パトロールのメンバーと恐竜たちがデザインされた、本作ならではの限定アイテムだ。
そして本作の公開を記念し、MOVIE WALKER STOREで『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』公式オンラインポップアップが開催。
通常のムビチケ前売券（オンライン）に加えて、ここでしか手に入らないオンラインポップアップ限定の「ムビチケ前売券（オンライン）＆超豪華グッズ」の特別セットも発売。この特別セットの購入者限定で参加できるキャンペーンなど映画をもっと楽しめる企画を期間限定で展開する。発売は6月12日10時から（数量限定のため、在庫がなくなり次第終了）。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は、7月24日より全国公開。
【写真】新装備での出動シーンからティラノサウルスとの遭遇までワクワクの瞬間が到着！ 場面写真ギャラリー
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
解禁された写真の中には、ケント率いるパウ・パトロールのメンバーたちが、パウジョンアップしたダイノ版の新装備をビシッと装着し、凛々しい表情で出動に備えるメインカットが登場。これから始まる任務に向けた、彼らの勇気と結束力が伝わってくる一枚だ。
さらに、地図にも載っていない謎の島「ダイノ・アイランド」に上陸したメンバーたちの様子も公開。生い茂るジャングルを、興味津々な様子で探索するワクワク感あふれる姿や、見上げるほど巨大なティラノサウルス、そして愛くるしい小さな恐竜たちと触れ合う微笑ましい瞬間も捉えられている。
初めは見たこともない恐竜の大きさに驚いていたメンバーたちだが、心優しい彼らと打ち解け島の美しい自然を楽しむ様子は、劇場版ならではのスケール感と温かさを感じさせる心弾むシーンとなっている。
だが、その夢のような冒険の裏では、場面写真にも映り込む島の中心にそびえ立つ巨大火山に、ある異変が生じていた――。果たして、「ダイノ・アイランド」で待ち受ける危機とは？ パウ・パトロール史上最大級とも言えるトラブルの行方は―？
さらに、ムビチケ前売券の発売が6月12日(金)に決定。ムビチケ前売券を劇場で購入した場合のみ「パウ・パトロール全員集合！ガオガオステッカー」（数量限定）がついてくる。パウ・パトロールのメンバーと恐竜たちがデザインされた、本作ならではの限定アイテムだ。
そして本作の公開を記念し、MOVIE WALKER STOREで『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』公式オンラインポップアップが開催。
通常のムビチケ前売券（オンライン）に加えて、ここでしか手に入らないオンラインポップアップ限定の「ムビチケ前売券（オンライン）＆超豪華グッズ」の特別セットも発売。この特別セットの購入者限定で参加できるキャンペーンなど映画をもっと楽しめる企画を期間限定で展開する。発売は6月12日10時から（数量限定のため、在庫がなくなり次第終了）。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は、7月24日より全国公開。