『キャッスルヴァニア』最新作が10月15日発売決定 新たなゲームプレイが確認できる最新トレーラーも解禁

『キャッスルヴァニア』最新作が10月15日発売決定 新たなゲームプレイが確認できる最新トレーラーも解禁