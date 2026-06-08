『キャッスルヴァニア』最新作が10月15日発売決定 新たなゲームプレイが確認できる最新トレーラーも解禁
「Castlevania（キャッスルヴァニア）」シリーズ最新作『Castlevania:Belmont’s Curse（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）』（PS5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／Steam）の発売日が、2026年10月15日に決定。予約受付もスタートした。
【動画】日本語キャストのボイスも確認できる『ベルモンドカース』最新トレーラー
本作は「KONAMI」と「Evil Empire」「Motion Twin」（※Evil Empire：開発スタジオ、Motion Twin：アドバイザリースタジオ）との共同開発による探索型2Dアクションゲーム。
舞台は『悪魔城伝説』の23年後となる1499年のフランス・パリ。ドラキュラ殺しの英雄、トレバー・ベルモンドの娘ローズ・ベルモンドが、聖なる鞭“ヴァンパイアキラー”をはじめとする様々な武器やスキルを駆使して、パリの街や悪魔城を探索しながら魔物の討伐を目指す。
この度、本作の発売日が10月15日に決定し、予約受付も開始に。さらに、新たなゲーム映像や日本語ボイスが確認できる最新トレーラーと、マンガ家・イラストレーターの寺田克也描き下ろしのカッコいい新キービジュアルも解禁となった。
『Castlevania:Belmont’s Curse（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）』は、PS5、Xbox Series X|S、XBOX on PC、Steam向けに2026年10月15日発売予定。Nintendo Switch版も2026年発売予定。
【動画】日本語キャストのボイスも確認できる『ベルモンドカース』最新トレーラー
本作は「KONAMI」と「Evil Empire」「Motion Twin」（※Evil Empire：開発スタジオ、Motion Twin：アドバイザリースタジオ）との共同開発による探索型2Dアクションゲーム。
この度、本作の発売日が10月15日に決定し、予約受付も開始に。さらに、新たなゲーム映像や日本語ボイスが確認できる最新トレーラーと、マンガ家・イラストレーターの寺田克也描き下ろしのカッコいい新キービジュアルも解禁となった。
『Castlevania:Belmont’s Curse（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）』は、PS5、Xbox Series X|S、XBOX on PC、Steam向けに2026年10月15日発売予定。Nintendo Switch版も2026年発売予定。