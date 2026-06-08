【XBOX Games Showcase】 日本時間6月8日午前2時配信開始

「アイデンティティの回復」。XBOX Games Showcase 2026の感想はこの一言に集約できるのではないだろうか。

ここ数年、XBOXコミュニティの間で深刻な問題だったのが、XBOXとはなんなのか、我々は何を支持している集団なのか、いつのまにかよくわからなくなっていることだ。

【アカデミー映画博物館】

XBOX Series X|Sは、オーナーなら誰もが実感している通り、間違いなく現行で最良、最高のゲームコンソールのひとつだ。フルスペックのゲームサブスクサービスXBOX Game Passを筆頭に、Xbox 360の時代から連綿と続く後方互換機能、Xbox Velocityアーキテクチャおよびクイックレジューム機能による高速かつ複数タイトル同時起動。これらがゲームプラットフォーム上でシームレスに結合することにより、XBOXユーザーに最上のゲーム体験をもたらしてくれる。

それなのに、である。当のMicrosoft自身が、そうした良質なゲーム体験をまったく重視していない。少なくともXBOXファン歴25年の筆者からはそう映る。プレイするハードは自由で、コントローラーも何でもいい。Microsoft Game Studiosを含むファーストパーティタイトルは、どのゲームプラットフォームでも遊ぶことができる。あの「Starfield」すらもだ。一見、それは素晴らしい拓かれた世界のように感じられるが、XBOXファンとして「ちょっと待って欲しい」と言わざるを得ない。

筆者は独占タイトルを増やしまくって、かつてのゲーム機戦争を復活させたいと考えているわけではない。Microsoftらしいプラットフォームの垣根を超えたゲームの自由化を推し進める一方で、同時にXBOXならではのゲーム体験も進化させるのならいい。別のハードでXBOXタイトルを楽しんだ後にXBOXに興味を持ってくれるなら大歓迎だ。しかし実際にはまったくそうはなっていない。ここが問題だ。

XBOX Series X|S世代のエリコン3（Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 3）は今なおリリースされず、「Forza Horizon 6」があれほど人気なのに、手軽に入手できる公式ハンコンは存在しない。バーチャルボーイがSwitchでサクサク遊べる時代なのに、Kinectは忘れられたままだ。さらに言えば「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」も後発のPS5版やNintendo Switch 2版の方がゲーム体験は優れているし、年内にはPS5版「Forza Horizon 6」を「GT7」公式ハンコンで快適にプレイするゲーマーが世界中にたくさん現れるだろう。ここで思うわけだ。XBOXとは何なんだろうか？ 我々は何を支持しているのだろうか？ なぜMicrosoftは、XBOXコンソール自体のゲーム体験の向上に力を注いでくれないのだろうか、と。

このままいけばあと数年の間に、ハードウェアとしてのXBOXは完全に姿を消し、Microsoftのゲーム部門の総称であるMicrosoft Gamingに統合されてしまうのではないか。筆者をはじめとしたXBOXコミュニティのこうした不安や問いかけに対するMicrosoftの最終的な回答が、Asha Sharma氏の登板だというふうに理解している。

彼女が2月の就任からこれまでにやってきたことは、まさにXBOXのアイデンティティの回復だ。ロゴを刷新し、正式表記をXboxからXBOXに変え、XBOX Game Passから「CoD」最新作を外し、とめどない値上げ基調の中であえて値下げを断行。利用率の低いゲーム向けAIは開発を中止し、XBOX独占タイトルの復活を予告。さらに新型ゲームコンソールProject Helixの正式発表。矢継ぎ早にアクションを起こしている。

そしてXBOXコミュニティを何より喜ばせたのが、4月に公開された新スローガン「We are XBOX」の発表だろう。XBOXコミュニティが不満を抱え、XBOXに満足していないことを率直に認めた上で、チームXBOXのスタッフ全員に、自省とハードワークを促している。この檄文はかなりの長文で、なぜかXBOX Wire Japanには翻訳されていないため、ぜひ本家XBOX Wireを参照して欲しいが、XBOXのこれからの大きな変化を確信することができた。その後もSharma氏は、メディアでのインタビューで、2030年までにゲームプラットフォーマーとしてトップの座を目指すことを宣言。ロゴの変更から、トップシェアの奪取まで、発言の規模が徐々に大きくなっていることにファンのひとりとしてワクワクせざるを得ない。

【We are XBOX】

そうした中で開催されたXBOX Games Showcase。今回のトピックは、数多くの新作ラインナップに加えて、数年ぶりとなるXBOX独占タイトルの復活、そして25周年記念モデルの発表だろう。各発表タイトルの概要については下記記事を参照いただきたい。

今回発表されたタイトルは28本。1時間ほどの内容としてはかなり充実していた印象だ。我らが日本のゲームメーカーからは、アトラスの「ペルソナ6」、「ペルソナ4 リバイバル」、セガの「クレイジータクシー ワールドツアー」、コナミの「Castlevania: Belmont's Curse」、コーエーテクモの「Wo Long 2: Wings of Ember」、松竹ゲームズの「Vivarium」など、粒ぞろいだった。その多くはXBOX Game Passに含まれており、今回「Call of Duty: Modern Warfare 4」がXBOX Game Passから外れることが発表されたものの、XBOX Game Passの魅力は依然として健在といえる。

【ラインナップ】

注目の独占タイトルについては、今回は「Gears of War: E-Day」と「Clockwork Revolution」の2タイトルが選ばれた。その一方で、過去にマルチ展開を発表していた「Fable」や「Halo: Campaign Evolved」などは予定通りマルチプラットフォームで展開される。年内発売が予定されている「Forza Horizon 6」のPS5版も予定通り発売予定だ。

【XBOX独占タイトル】

正確にはXBOXコンソール独占で、XBOXのほか、PCでも発売される

興味深いのは独占タイトルについて、ショウケース終了後に公開されたリリースで、わざわざ「タイムエクスクルーシブではない」、つまり、未来永劫他のプラットフォームでリリースされることはないと明言したことだ。これは「Starfield」が散々「XBOX独占」と断言していたにも関わらず、今年PS5版をリリースしたことで批判が殺到したことを受けてのものだろう。Microsoftは相当の覚悟を持ってXBOX独占タイトルを復活させたことがわかる。

そしてサプライズ発表となった25周年記念モデルは、初代XBOXカラーを本体とボタンに張り巡らせたこだわりの1台。欧米では25という単位は非常に重視されるが、当然次の大きな節目となる50年を見据えているということでもある。この1台に込めたメッセージは決して小さくない。

【XBOX25周年記念モデル】

今回の発表を演出したAsha Sharma氏、Matt Booty氏は意外にもショウケースには直接登壇しなかった。そのことを奇異に感じた視聴者も少なくないだろう。しかし、実際には配信終了後に始まるファンイベントXBOX FANFESTの幕開けにふたりが登場。コミュニティ重視の姿勢を自ら示した格好だ。

ふたりはコミュニティに対して繰り返し感謝を述べ、独占タイトルの復活と、25周年記念モデルについてやや控えめに感想を求めた後、シートに印があるファンには、25周年記念モデルが贈られることを明かした。実際に当たりを引いたファンを中心に、FANFEST参加者の間で大きな盛り上がりを見せた。その後に始まったFANFESTも大盛り上がりだった。XBOXコミュニティがアイデンティティをしっかり回復できたという点で、ここ数年でもっとも大きなインパクトがあったショウケースだったと感じた。

【Asha Sharma氏、Matt Booty氏が登場】

その一方で忘れてはならないのは、XBOXの復活はまだ始まったばかりだということだ。「Halo」、「Forza Motorsport」をはじめとしたファーストパーティーの独占タイトルの新作も待ち望まれるし、改めてゲームコンソールとしてのXBOXをゲームファンに積極的に選んで貰うための魅力的な新機能を提示する必要があるだろう。そして何よりXBOXコンソール自体のゲーム体験の向上を大事にして欲しい。

XBOXコミュニティとの信頼回復の先に、次世代ゲームコンソールProject Helixが見えてくる。今回は、ゲームメディアの記者というより、8割5分ぐらい単なるXBOXファンとしてXBOX Games Showcase 2026に参加してきたが、わざわざ参加して良かったなと心から思えた。改めてXBOX25周年をお祝いすると同時に、改めてXBOXの今後の展開に期待したい。XBOX25周年、本当におめでとうございます。

【XBOX FANFEST】

XBOX FANFESTのMCには、長年XBOX Wireで活動していたメジャー・ネルソン氏が登場。コミュニティから大きな歓声があがっていた

【[日本語 - 4K] XBOX Games Showcase 2026 | Gears of War: E-Day Direct】