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意外と知らない子どもの便秘の隠れた原因。薬や食事が全く効かないのは、感覚過敏による「自己防衛」だった？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて「【超深刻】全く改善されない子どもの便秘…隠れたその原因とは（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、食事療法や薬が全く効かない3歳児の頑固な便秘に対し、消化管の問題ではなく発達特性や感覚過敏が原因である可能性を提示している。



視聴者からの相談内容は、トイレトレーニングを機に便秘になり、酸化マグネシウムなどの薬の服用や、食物繊維、オリゴ糖の摂取など、ありとあらゆる対策を講じても改善しないという切実なもの。これに対しHISAKOさんは、小児科的なアプローチで効果が見られない場合、腸の働きや水分不足ではなく「発達特性」が関与しているケースがあると指摘する。



動画内でHISAKOさんは、発達特性を持つ子どもには便秘が多い傾向があるとし、その理由として「感覚過敏」を挙げた。トイレの薄暗さや便座に座る不安定さ、肛門が広がる感覚などを人一倍不快に感じ取り、「自己防衛」として便を我慢してしまうことがあると解説する。また、時間や状況に対する強いこだわりから、特定のタイミング以外での排便を拒否することもあり、「腸と脳はつながっている」と述べた。



さらに、いきむための力の入れ方がわからない「発達性協調運動障害」の可能性にも言及。腹筋や骨盤底筋をどう使って便を押し出せばいいのか根本的にわからない子どもには、風船遊びやストローで息を吹く遊びを通して「お腹にグッと力を入れる」トレーニングが有効だと提案している。



HISAKOさんは、一般的な便秘対策で改善しない場合、小児精神科など発達面の専門家への相談や、感覚過敏に配慮した痛みを伴わない薬の選定も視野に入れるべきだと提言。また、腸の炎症を引き起こす「遅延性アレルギー」の検査も一つの選択肢として挙げた。「単なる消化管の問題以外の原因」を探ることが、便秘に悩む親子を救う糸口になることを示した。