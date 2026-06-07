

STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star" -Digest-サムネイル

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、7月29日にリリースとなるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』より、本邦初公開の映像を多数含むライブダイジェスト映像をプレミア公開した。

【動画】公開されたSTARGLOWデビューショーケースダイジェスト映像

本映像は、STARGLOWが「最優秀ニュー・アーティスト賞」と「ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year」の2部門でノミネートされている国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催を祝して行われている「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」のプログラムとして公開。（※「YouTube Music Weekend」とは、アーティストのライブ映像などを一気にプレミア公開する企画）

プレデビュー曲「Moonchaser」やデビュー曲「Star Wish」など全8曲のパフォーマンスを約15分間に凝縮。STARGLOWの記念すべきデビューショーケースの熱狂をいち早く堪能できるダイジェスト映像となっている。