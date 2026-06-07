中村倫也、妻・水卜麻美アナと「ずっと仲良くしてます」 観客からの質問に笑顔で回答
俳優の中村倫也（39）とムロツヨシ（50）が7日、都内で行われた映画『君のクイズ』 公開後“特別御礼”舞台あいさつイベントに登壇。中村が妻で日本テレビの妻・水卜麻美アナウンサーとの仲について言及した。
【写真】かわいすぎる50歳…中村倫也からもらった抱き枕に抱きつくムロツヨシ
同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作。賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組『Q-1グランプリ』の決勝戦で“クイズ界の絶対王者”三島玲央（中村）と、“世界を頭の中に保存した男”本庄絆（神木隆之介）が優勝まであと1問と王手をかけ、迎えた最終問題の早押しクイズでは、本庄が問題を1文字も聞かずに正解を言い当てた。なぜ、正解できたのか。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントが描かれる。ムロは『Q-1グランプリ』の番組総合演出で“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦を演じる。
20年来の盟友2人の登場とあって、MCから「司会はいない方がいい」と言われ、舞台あいさつにもかかわらず、まさかの2人でフリートークを行う展開に。ひとしきり2人で話した後、観客からの質疑応答で「この映画、人生の選択みたいなところがテーマになっているかと思うんですけど、コミカルな話で、『最近この選択ミスったな』みたいなものがあれば…」と言う質問が。中村は「なんでしょう…正解しか出してないからな」とサラっというと、ムロはパソコンのキーボードを打つまねをして「そして中村は言った、正解しか出してない」とネット記事の見出しふうに、中村の発言を粒だてた。
その後、2人があらためて「なんだろう…」と答えに困ると、質問者は「例えば『これ言って奥さんに怒らせちゃったな』とか」と質問を追加。中村は「いや、ずっと仲良くしてます」と笑顔で言うと、観客からは、「うわぁー」と歓声と拍手が。するとムロは、再びパソコンのキーボードを打つまねをして「そして中村は言った『ずっと仲良くしてます』」と、再びネット記事の見出しふうに粒だて、笑いを誘った。
中村は、2023年3月に水卜アナとの結婚を発表している。
【写真】かわいすぎる50歳…中村倫也からもらった抱き枕に抱きつくムロツヨシ
同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作。賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組『Q-1グランプリ』の決勝戦で“クイズ界の絶対王者”三島玲央（中村）と、“世界を頭の中に保存した男”本庄絆（神木隆之介）が優勝まであと1問と王手をかけ、迎えた最終問題の早押しクイズでは、本庄が問題を1文字も聞かずに正解を言い当てた。なぜ、正解できたのか。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントが描かれる。ムロは『Q-1グランプリ』の番組総合演出で“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦を演じる。
その後、2人があらためて「なんだろう…」と答えに困ると、質問者は「例えば『これ言って奥さんに怒らせちゃったな』とか」と質問を追加。中村は「いや、ずっと仲良くしてます」と笑顔で言うと、観客からは、「うわぁー」と歓声と拍手が。するとムロは、再びパソコンのキーボードを打つまねをして「そして中村は言った『ずっと仲良くしてます』」と、再びネット記事の見出しふうに粒だて、笑いを誘った。
中村は、2023年3月に水卜アナとの結婚を発表している。