少子化が進む中、新しい学校のカタチを模索しているマチがあります。



テーマは「すべての町民が学ぶ学校」です。



子どもと町民が一緒に学べる学校とは、どんなところなのでしょうか。

幼稚園から中学校まで…１５年間の新たな義務教育学校

（授業）「これから１時間目の勉強を始めます。共通点探しビンゴゲームをやります」



４年生の澤里皇甫さんです。



あわせて１２人のクラスで、新学期が始まりました。

（澤里皇甫さん）「休み時間にしたいことは？」



（生徒）「ドッジボール！」



にぎやかな校舎の中を見ると「７年生」の文字がー



中学生にあたる７年生から９年生、そして幼稚園をあわせた１５年間の新たな義務教育学校です。

北海道中頓別町。



人口１４００人の小さなマチです。



２０２５年度に生まれた子どもの数は０人。



少子化が進むマチの未来が、新しい学校にかかっていました。

４月に開校した町立の「中頓別学園」。



ここで、ある異例の取り組みが始まります。



（中頓別町教育委員会 大島朗教育長）「地域の皆様との繋がりを大切にし、共に学び・共に育てる学校として歩んでまいります」



開校式には保護者だけでなく地域住民も参加。



『全町民が学ぶ学校』それがコンセプトです。

新しい校舎をどのように使うのか…町民と話し合う

（中頓別学園 室田ひろみ教頭）「３日ぐらいぶりかな」



この春から学園の教頭を務める室田ひろみ先生です。



建設中の新しい校舎を案内してくれました。



（中頓別学園 室田ひろみ教頭）「ランチルームは全員で給食を食べられるので、町民や教育委員会の人も入れたりするから、どういう化学反応や交流があるか楽しみ」

目指すのは、町民誰もが利用できる学園です。



（中頓別学園 室田ひろみ教頭）「ランチルーム、ここで給食を食べます」



ほかにも、町中の本を集めた図書館や、憩いの場の町民センターも。



町の公共施設と学びの場が一体化した学園になります。

（中頓別学園 室田ひろみ教頭）「学校に町民が足を運ぶことで、コミュニケーションの幅が広がるといいなというのが願い」



室田先生は教員一筋３０年以上。



３年前からこの町に移り住み、新しい学校づくりに奔走してきました。



先生は文字通り走って走って、とにかく走り回ります。



（記者）「先生早いですね」



（中頓別学園 室田ひろみ教頭）「ランナーなので。走らないと時短ができなくて」

激務の中でも大切にしているのが、町民との交流です。



これは町民と生徒が一緒に学校づくりについて話し合う、通称「なかとんミーティング」。



新しい校舎をどのように使っていくのか、みんなで模索しているのです。

４年生の皇甫くんです。



兄と一緒に、酪農業を営む両親を手伝っています。



（父 澤里尚広さん）「運動会だって中学生と一緒になる。人数が多くなるから楽しいんじゃない？」



（澤里皇甫さん）「楽しいは楽しい」

１４年前に静岡県から移住し、酪農を始めた澤里さん。



子どもたちの将来には不安を抱いています。



（父 澤里尚広さん）「子どもたちも高校になった段階で（町の）外に出ちゃう。出て行ったきりというのも懸念材料」

酪農業や林業で栄えた中頓別町…新しい学校はまさに希望！

かつて酪農業や林業で栄えた中頓別町には、乳製品や木材の工場があり、人口は今の５倍、およそ７０００人が暮らしていました。



過疎化が進む中、澤里さんは新しい学校に期待を寄せています。



（父 澤里尚広さん）「(中頓別に)移住するにしても１つのメリットになるだろうし、幼・小・中一貫の物珍しさで注目を浴びる。期待しかない」

（中頓別町 小林生吉町長）「ちょうど５０年前の３月に卒業している」



中頓別町で生まれ育った小林町長です。



町長も新しい学校づくりに奮闘してきた１人です。



（中頓別町 小林生吉町長）「みんな今度９年生って呼ばれるけど、どんな感じ？」



（生徒）「違和感」



（中頓別町 小林生吉町長）「まだ慣れない？９年生っていうのは」



（生徒）「(中学)３年生って言っちゃう」

町をあげて力を入れているのには、ある理由がありました。



（中頓別町 小林生吉町長）「人口減少の中で大切な学校という施設を維持していくために、行政の一部署がその場所(学校)に移って行ったりとか、多機能化・集約して進めていくことは必要なことかなと」



図書館などの公共施設で深刻化する建物の老朽化。



一つ一つ建て替えるのではなく、学校に機能を集めることは財政面でもメリットが大きいのです。

登校を見守る教頭の室田先生。



子どもたちの声を聴くのが日課です。



（中頓別学園 室田ひろみ教頭）「新しい教室どうでしたか？」



（生徒）「ふつう」



（中頓別学園 室田ひろみ教頭）「いい挨拶ありがとう」



学校づくりを進める原動力は、マチで生きる子どもたちへの思いです。

（中頓別学園 室田ひろみ教頭）「大事な地域の宝の子たちを預かって地域に返す。誰一人取り残さない。それぞれの自分の居場所が自己選択できて、自分の生き方が見つけられる、そういう空間になればいいなと思っています」



町民すべての期待を背負った一大プロジェクト。



新しい学校はまさに希望そのものです。



（生徒）「中頓別の新しい歴史を築き上げていってほしいなと」



（生徒）「校舎を使って全校で鬼ごっこしたい」



（生徒）「めっちゃ楽しいかも」