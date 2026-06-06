¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´Ê©¥ªー¥×¥ó Âè14Æü ¥Þ¥ë¥»¥ë ¥°¥é¥Î¥ê¥§¥ë¥¹ / ¥ª¥é¥·¥ª ¥»¥Ð¥¸¥ç¥¹ vs ¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó
Á´Ê©¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î26Æü～2026Ç¯6·î6Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Þ¥ë¥»¥ë ¥°¥é¥Î¥ê¥§¥ë¥¹ / ¥ª¥é¥·¥ª ¥»¥Ð¥¸¥ç¥¹] 2 - 0 [¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó]
¡¡Á´Ê©¥ªー¥×¥óÂè14Æü¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¡¢Âè1¥·ー¥É¤Î¥Þ¥ë¥»¥ë ¥°¥é¥Î¥ê¥§¥ë¥¹ / ¥ª¥é¥·¥ª ¥»¥Ð¥¸¥ç¥¹¤ÈÂè2¥·ー¥É¤Î¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥ë¥»¥ë ¥°¥é¥Î¥ê¥§¥ë¥¹ / ¥ª¥é¥·¥ª ¥»¥Ð¥¸¥ç¥¹¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Þ¥ë¥»¥ë ¥°¥é¥Î¥ê¥§¥ë¥¹ / ¥ª¥é¥·¥ª ¥»¥Ð¥¸¥ç¥¹¤¬6-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë ¥°¥é¥Î¥ê¥§¥ë¥¹ / ¥ª¥é¥·¥ª ¥»¥Ð¥¸¥ç¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-06-06 19:42:04 ¹¹¿·