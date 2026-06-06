歌手の工藤静香さん（56）が2026年5月28日、自身のインスタグラムを更新。32年前にも使用したというブーツをあわせたコーデを披露した。

「足首が無理でした。ジップ破壊寸前」

工藤さんは、「なんと！ 無理矢理履きました」といい、アニマル模様のロングブーツを履いたショットを含む6枚の写真と動画を投稿した。「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑」とつづった。

ロングブーツは「32年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」とのことで、「足首が無理でした。ジップ破壊寸前 笑笑笑笑」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、短い丈のボーダー柄タンクトップとデニムを着用。毛皮のように見えるロングブーツを履いていた。3枚目では模様違いのロングブーツも披露していた。

この投稿には、「ブーツ斬新」「カッコよすぎますよ」「32年前のブーツを履きこなしてる」「夏ライブでぜひ履いて歌って欲しい」「カッコいいーーー」「なんとゆうスタイルの良さ」といったコメントが寄せられていた。