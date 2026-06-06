開催：2026.6.6

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 8 - 6 [Wソックス]

MLBの試合が6日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとWソックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。

2回表、8番 ルイスアンヘル・アクーニャ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 PHI 0-1 CWS、9番 トリスタン・ピーターズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 PHI 0-2 CWS

2回裏、7番 ブランドン・マーシュ 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 2-2 CWS、2番 トレー・ターナー 5球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでフィリーズ得点 PHI 3-2 CWS、4番 アレク・ボーム 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 5-2 CWS

3回表、2番 ランデル・グリチェク 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 PHI 5-3 CWS

4回裏、8番 アドリア・ガルシア 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 6-3 CWS

5回表、2番 ランデル・グリチェク 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 PHI 6-4 CWS

6回表、6番 デレク・ヒル 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 PHI 6-5 CWS

7回表、4番 コルソン・モンゴメリー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 PHI 6-6 CWS

7回裏、5番 エドムンド・ソーサ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 7-6 CWS、ピッチャー セランソニー・ドミンゲスがワイルドピッチでフィリーズ得点 PHI 8-6 CWS

試合は8対6でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのジョナサン・ボーランで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はWソックスのブライアン・ハドソンで、ここまで3勝2敗2S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝2敗15Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 10:38:13 更新