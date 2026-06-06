IZ*ONE出身クォン・ウンビ、水着から美ボディ輝く「女神降臨」「直視できない美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】IZ*ONE（アイズワン）出身のクォン・ウンビが4日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元人気韓国アイドル「女神降臨」水着から美ボディ披露
ウンビは、プールや海が広がる屋外でのショットを複数枚投稿。白のホルターネック水着にデニムのショートパンツを合わせたビキニ姿で、美しい背中が大胆にのぞいており、しなやかで美しいボディラインが際立っている。
その他にも、大きく背中が開いたオフショルダートップスを身につけて海を見つめる後ろ姿や、ホルターネックのトップスに同色のロングパンツを合わせたコーディネートで、華奢な肩のラインが際立つショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「水着姿のスタイルが完璧すぎる」「夏の女神降臨」「直視できない美しさ」「リゾートの景色に負けない美しさ」「圧倒的な美ボディに憧れる」「どんなコーデでも輝いてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元人気韓国アイドル「女神降臨」水着から美ボディ披露
◆クォン・ウンビ、水着姿の美ボディ披露
ウンビは、プールや海が広がる屋外でのショットを複数枚投稿。白のホルターネック水着にデニムのショートパンツを合わせたビキニ姿で、美しい背中が大胆にのぞいており、しなやかで美しいボディラインが際立っている。
◆ウンビの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「水着姿のスタイルが完璧すぎる」「夏の女神降臨」「直視できない美しさ」「リゾートの景色に負けない美しさ」「圧倒的な美ボディに憧れる」「どんなコーデでも輝いてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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