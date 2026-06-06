SVリーグ女子・埼玉上尾メディックスがSNSで公開

バレーボール・SVリーグ女子の埼玉上尾メディックスに所属する、黒後愛のドレス姿にファンから熱い視線が注がれている。リーグ年間表彰式に出席した際、衣装を変えていく様子を所属の埼玉上尾が公式Xで公開。がらりと印象が一変した姿には本人も「凄い、違う人だ。めっちゃかわいいです」と驚きの声をあげている。

埼玉上尾は公式Xに「黒後愛 選手に1日密着!!!第1弾」として動画を公開。「AWARDS当日の様子を撮影しました バレーボール中とは、また違ったロイを ぜひお楽しみください」とつづった。「ロイ」は黒後のコートネーム。動画はヘアメイクなどでゴージャスに生まれ変わる姿を捉え、本人も「凄い、違う人だ。めっちゃかわいいです」「ヤバいヤバい」と驚いている。

ドレスは黒を基調にした上品な一着。花柄の刺繍が施され、体のラインを美しく強調した姿に、ファンからは「ちょっと見てるのが恥ずかしいくらいゴージャス」「凄い、違う人だ」「ほんまに、あの、綺麗すぎる」と賛辞が並んだ。

身長180センチの黒後は、力強いスパイクと高いオフェンス力を武器に、日本代表のアウトサイドヒッターとして長年活躍し、2021年の東京五輪にも出場。高校卒業後は東レアローズに入団し、23年から埼玉上尾でプレーしている。



（THE ANSWER編集部）