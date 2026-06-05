愛猫が返事しているときのサイン5つ

猫は、人のように毎回はっきり返事をするとは限りません。

けれど、よく見ると「ちゃんと聞いているんだな」と分かる反応を返していることがあります。まずは、よく見られるサインを確認していきましょう。

1.「ニャー」「ンー」などと鳴く

いちばん分かりやすいのは、呼んだあとに短く鳴いて返すパターンです。はっきり「ニャー」と返す猫もいれば、「ンー」と小さな声だけ返す猫もいます。

大事なのは声の大きさよりも、呼びかけた直後に反応が返ってきているかどうかです。

2.耳をピンと立てる・耳だけこちらへ向ける

体はそのままでも、耳だけが飼い主のほうへ向くことがあります。これは「聞こえたよ」と反応しているサインのひとつです。

猫はまず耳で情報を拾ってから、動くかどうかを決めることが多いため、耳の動きはかなり分かりやすい返答といえます。

3.しっぽを上向きに立てる

しっぽをピンと立てるのは、機嫌のよさや好意を表すことが多い仕草です。

呼びかけたときにしっぽがふわっと上がるなら、その声かけを前向きに受け止めている可能性があります。近づいてくる動きと一緒に見られることもあります。

4.しっぽをゆっくり左右に動かす

しっぽのゆるやかな動きは、「聞いているよ」「ちゃんと分かっているよ」という反応として出ることがあります。

ただし、強くバシバシ振るような動きはイライラや不満のサインである場合もあるため、動き方の違いを見ることが大切です。やわらかく、ゆっくり動くかどうかが見分けるポイントになります。

5.ゆっくりまばたきをする

猫のゆっくりしたまばたきは、安心や親しみを示す仕草としてよく知られています。呼びかけに対してこの反応が返ってきたなら、猫なりの穏やかな返事と考えられます。

すぐに近づいてこなくても、気持ちの面ではしっかり応えていることがあります。

返事が薄いときも“無視”とは限らない

猫は、いつでも同じように返事をするわけではありません。耳だけ動かす、視線だけ向ける、しっぽを少し動かす――そんな小さな反応でも、猫にとっては十分な返答であることがあります。

また、眠いとき、何かに集中しているとき、気分が乗らないときなどは、返事がかなり控えめになることもあります。

毎回はっきり反応しないからといって、必ずしも無視しているわけではありません。その日の気分やタイミングで返し方が変わるのも、猫らしいところです。

まとめ

猫の返事は、「ニャー」と鳴くことだけではありません。耳をこちらへ向ける、しっぽを立てる、ゆっくりまばたきをするといった小さな反応にも、「ちゃんと聞いているよ」という気持ちが表れていることがあります。

反応が薄く見えても、耳や目線が動いているなら、呼びかけを認識している可能性は十分あります。猫のペースを尊重しながら観察していくと、愛猫なりの返事の仕方がもっと分かるようになっていくでしょう。