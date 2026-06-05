髙槌 七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう5日は雲が多めでしたね。



小野 和久 気象予報士：

テレビ金沢前、今は曇っていますがあす6日は晴れます。6日は百万石行列です。テレ金ちゃんもウキウキしているようです。では天気のポイントを見ていきましょう。

小野：

あす6日ははじめ雲が多めですが、昼前からは晴れるでしょう。7日から9日は雲が多く、8日・月曜日は雨の降る時間があるでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

あす6日は、昼前には晴れてくるでしょう。7日・日曜日は雲が多く、8日・月曜日は一時雨が降るでしょう。ただ、10日・水曜日からは晴れ間が戻るでしょう。最高気温は、平年に近い日が多い見込みです。



雨が予想される8日の天気図です。

小野：

低気圧と前線が関東沖に進む見込みです。この低気圧は今、 台湾付近にある熱帯低気圧から変わるものです。もともとが熱帯低気圧ですので、大量の湿った空気が前線の活動を活発にします。



雨と風の予想です。

小野：

7日・日曜日の夜、紀伊半島沖に強い雨が予想されています。8日・月曜日の朝にかけて太平洋側は強いですが、石川県内の雨の範囲はまばらです。8日の日中も今のところ、石川県内は降り方は一時的…というのが、このコンピューターの予想です。

小野：

改めて確認しますと、11日・木曜日が北陸地方の梅雨入りの平年日です。



高槌：

天気が落ち着いている間に側溝の掃除など、雨の季節に備えましょう。

