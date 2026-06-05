藤坂や永森悠透ら選出

PSGハンドボールジャパンツアー2026実行委員会は5日、8月5日に有明アリーナで開催される「パリ・サンジェルマン（PSG） ハンドボール ジャパンツアー2026」に出場する男子ネクスト日本代表メンバー19人を発表した。

「男子ネクスト日本代表」は、2028年ロサンゼルス五輪を見据えた次世代強化カテゴリーとして編成されるチーム。メンバーには、日本代表「彗星JAPAN」で経験を積む選手、国内リーグの「リーグH」で活躍する若手選手、大学界を代表する有望選手たちが選ばれた。

若くして日本代表に名を連ね、1月に代表100得点を達成したパリ五輪日本代表・藤坂尚輝や、対戦相手のPSGに今年短期留学して海外経験を積んだジュニア日本代表の永森悠透らが名を連ねている。

対戦相手となるパリ・サンジェルマンは、フランス国内リーグで12連覇中と圧倒的な強さを誇る。所属選手のほとんどが各国の代表に名を連ね、“ハンドボール界の銀河系軍団”とも称される。2025-2026シーズンの国内リーグでも28戦27勝1分け（6月2日現在）と、無敗での早期優勝が確定している。

男子ネクスト日本代表のトニー・ジェローナ監督は「今回のメンバーには近い将来、彗星JAPANの一員となることを期待している若い才能が多く含まれています。選手たちには、日本代表のユニホームを着ることの意味を理解し、トレーニングキャンプと試合本番で100％の力を出し切ることを期待しています」とコメントしている。

本ツアーは8月4日と5日の2日間、有明アリーナで行われる。パリ・サンジェルマンは4日の第1試合でジークスター東京と対戦。5日の第2試合でネクスト日本代表と戦う（いずれも1900開演）。チケットはローソンチケットにて販売されている。



（THE ANSWER編集部）