堺正章主催クラシックカーラリー『RALLY FORTISSIMO』開催 自らドライバーとして参戦「優勝を目指して挑戦したいと思っています」
タレントでありクラシックカーコレクターとしても知られる堺正章（79）が主宰するクラシックカークラブ「クラブロトンド」は、競技特化型クラシックカーラリー「RALLY FORTISSIMO（ラリーフォルティッシモ）」第4回大会を6月5日から7日まで開催する。
【写真】クラシックカーがずらり！青空の下拳を突き上げる堺正章
同大会は、千葉県長柄町を中心とした自然豊かなエリアを舞台に、クラシックカー競技の醍醐味である「線踏み競技（ラインチェック競技）」を本格的に取り入れたラリーイベント。競技性とクラシックカー文化の魅力を融合させたイベントとして、全国の愛好家やコレクターから注目を集めている。
今大会にも国内外の希少なクラシックカーが集結し、千葉県を舞台に熱戦を繰り広げる予定で、公道を駆け抜ける名車の姿は、まさに「動く自動車博物館」ともいえる光景となる。
また、主宰者である堺正章もドライバーとして参戦。これまでイベントを牽引してきた堺は、今大会について「今回は本気で優勝を目指したい」と意気込みを語っている。
競技としての楽しさはもちろん、クラシックカーを愛する人々の交流の場としても成長を続ける「RALLY FORTISSIMO」。参加者、関係者、地域が一体となり、日本におけるクラシックカーラリー文化のさらなる発展を目指している。
なお、世界的高級時計ブランドFRANCK MULLERの協力により、年間3大会の総合ポイントで王者を決める年間シリーズ「FRANCK MULLER AWARD」として、年間王者の表彰を導入しており、今回は2026年度の第2戦となる。
■堺正章コメント全文
「クラシックカーの魅力は、実際に走らせてこそ伝わるものだと思っています。回を重ねるごとに参加者のレベルも上がり、競技としても非常に面白くなってきました。今回は私自身も優勝を目指して挑戦したいと思っています。クラシックカーを通じて、多くの方にクルマ文化の楽しさを感じていただければうれしいですね」
【写真】クラシックカーがずらり！青空の下拳を突き上げる堺正章
同大会は、千葉県長柄町を中心とした自然豊かなエリアを舞台に、クラシックカー競技の醍醐味である「線踏み競技（ラインチェック競技）」を本格的に取り入れたラリーイベント。競技性とクラシックカー文化の魅力を融合させたイベントとして、全国の愛好家やコレクターから注目を集めている。
また、主宰者である堺正章もドライバーとして参戦。これまでイベントを牽引してきた堺は、今大会について「今回は本気で優勝を目指したい」と意気込みを語っている。
競技としての楽しさはもちろん、クラシックカーを愛する人々の交流の場としても成長を続ける「RALLY FORTISSIMO」。参加者、関係者、地域が一体となり、日本におけるクラシックカーラリー文化のさらなる発展を目指している。
なお、世界的高級時計ブランドFRANCK MULLERの協力により、年間3大会の総合ポイントで王者を決める年間シリーズ「FRANCK MULLER AWARD」として、年間王者の表彰を導入しており、今回は2026年度の第2戦となる。
■堺正章コメント全文
「クラシックカーの魅力は、実際に走らせてこそ伝わるものだと思っています。回を重ねるごとに参加者のレベルも上がり、競技としても非常に面白くなってきました。今回は私自身も優勝を目指して挑戦したいと思っています。クラシックカーを通じて、多くの方にクルマ文化の楽しさを感じていただければうれしいですね」