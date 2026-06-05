【CAPCOM MID YEAR SALE】 開催中

カプコンは、セール「CAPCOM MID YEAR SALE」を各デジタルストアで開催している。

本セールでは、エクストラゲーム「LEON MUST DIE FOREVER」が配信されたばかりの「バイオハザード レクイエム」が、Steam Store、Xbox Games Store、Epic Games Storeの各デジタルストアで初めてセールの対象となっている。また、ニンテンドーeショップでは「モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.」が87%OFFで購入できる。

ほかにも「バイオハザード」をはじめ、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「逆転裁判」、「ロックマン」などのシリーズ作品の数々がお求めやすい価格になっている。

「CAPCOM MID YEAR SALE」

□「CAPCOM MID YEAR SALE」のページ

「バイオハザード レクイエム」（ゲーム本編）

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：8,990円

セール価格【20%OFF】：7,192円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：8,990円

セール価格【20%OFF】：7,192円

Epic Games Store

Epic：6月11日（木）23時59分まで

通常価格：8,990円

セール価格【20%OFF】：7,192円

「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch(TM) 2：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：7,990円

セール価格【35%OFF】：5,193円

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：7,990円

セール価格【35%OFF】：5,193円

「ストリートファイター6」（ゲーム本編）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：4,990円

セール価格【50%OFF】：2,495円

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：4,990円

セール価格【50%OFF】：2,495円

「バイオハザード RE:4」（ゲーム本編）

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：4,990円

セール価格【75%OFF】：1,247円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：4,990円

セール価格【75%OFF】：1,247円

「バイオハザード リメイク トリロジー」（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

【収録内容】

「BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション」

「BIOHAZARD RE:3 Z Version」

「BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック」

「BIOHAZARD RESISTANCE」

「BIOHAZARD RE:4 Gold Edition」

「BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES」

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：9,990円

セール価格【67%OFF】：3,296円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：9,990円

セール価格【65%OFF】：3,496円

「バイオハザード RE:2」（ゲーム本編）

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：3,990円

セール価格【80%OFF】：798円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：3,990円

セール価格【80%OFF】：798円

「バイオハザード RE:3」（ゲーム本編）

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：3,990円

セール価格【80%OFF】：798円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：3,990円

セール価格【80%OFF】：798円

「バイオハザード ヴィレッジ」（ゲーム本編）

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：3,990円

セール価格【75%OFF】：997円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：3,990円

セール価格【75%OFF】：997円

「BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル」（ゲーム本編 パック）

【収録内容】

「バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション」

「バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション」

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：7,990円

セール価格【75%OFF】：1,997円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：7,990円

セール価格【75%OFF】：1,997円

「モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：5,990円

セール価格【84%OFF】：958円

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：5,990円

セール価格【84%OFF】：958円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：5,990円

セール価格【80%OFF】：1,198円

「モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック」（ゲーム本編 パック）

【収録内容】

「モンスターハンター ストーリーズ」

「モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～」

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：5,990円

セール価格【67%OFF】：1,976円

Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：5,990円

セール価格【60%OFF】：2,396円

「逆転検事1&2 御剣セレクション」（ゲーム本編）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：4,990円

セール価格【40%OFF】：2,994円

Xbox Games Store

Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：4,990円

セール価格【40%OFF】：2,994円

「逆転裁判123+456コレクション」（ゲーム本編 パック）

【収録内容】

「逆転裁判123 成歩堂セレクション」

「逆転裁判456 王泥喜セレクション」

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：6,990円

セール価格【55%OFF】：3,145円

Xbox Games Store

Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：6,990円

セール価格【55%OFF】：3,145円

「ゴースト トリック」（ゲーム本編）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：2,990円

セール価格【67%OFF】：986円

Xbox Games Store

Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：2,990円

セール価格【67%OFF】：986円

「MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス」（ゲーム本編）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：5,990円

セール価格【60%OFF】：2,396円

Xbox Games Store

Xbox One：6月11日（木）18時59分まで

通常価格：5,990円

セール価格【60%OFF】：2,396円

「カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック」（ゲーム本編 パック）

【収録内容】

「カプコン ファイティング コレクション」

「カプコン ファイティング コレクション2」

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch：6月30日（火）23時59分まで

通常価格：6,990円

セール価格【50%OFF】：3,495円

Steam Store

Steam：6月19日（金）1時59分まで

通常価格：6,990円

セール価格【50%OFF】：3,495円

ニンテンドーeショップ

開催期間：6月30日（火）23時59分まで

□「CAPCOM JUNE SALE」のページ

Nintendo Switch「モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.」（ゲーム本編）

通常価格：4,063円

セール価格【87%OFF】：499円

Nintendo Switch「逆転裁判456 王泥喜セレクション」（ゲーム本編）

通常価格：5,990円

セール価格【50%OFF】：2,995円

Nintendo Switch「逆転裁判123 成歩堂セレクション」（ゲーム本編）

通常価格：2,990円

セール価格【66%OFF】：990円

Nintendo Switch「バイオハザード4」（ゲーム本編）

通常価格：1,990円

セール価格【50%OFF】：990円

Nintendo Switch「バイオハザード5」（ゲーム本編）

通常価格：1,990円

セール価格【50%OFF】：990円

Nintendo Switch「バイオハザード6」（ゲーム本編）

通常価格：1,990円

セール価格【50%OFF】：990円

Nintendo Switch「Capcom Arcade Stadium Bundle」（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）

通常価格：4,000円

セール価格【75%OFF】：1,000円

Nintendo Switch「Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle」（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）

通常価格：4,000円

セール価格【75%OFF】：1,000円

「囚われのパルマ JUNE SALE」

□セールページ

Nintendo Switch「囚われのパルマ」（ゲーム本編）

通常価格：4,063円

セール価格【51%OFF】：1,990円

Steam Store

開催期間：6月19日（金）1時59分まで

BIOHAZARDシリーズセール

□セールページ

Steam「RACCOON CITY EDITION」（ゲーム本編 パック）

通常価格：5,990円

セール価格【80%OFF】：1,198円

【収録内容】

「バイオハザード RE:2」

「バイオハザード RE:3」

Steam「モンスターハンターワイルズ」（ゲーム本編）

通常価格：8,990円

セール価格【58%OFF】：3,775円

Steam「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円

セール価格【83%OFF】：998円

Steam「ロックマン コンプリートパック」（バンドル）

バンドル価格：5,160円

「ロックマン クラシックス コレクション」

「ロックマン クラシックス コレクション 2」

「ロックマンX アニバーサリー コレクション」

「ロックマンX アニバーサリー コレクション 2」

「ロックマン11 運命の歯車!!」

「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1」

「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2」

「ロックマンX DiVE オフライン」

「ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション」

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

(C)CAPCOM