『惡の華』“春日”鈴木福、まさかの人物との再会にあ然 ネットは恐怖「表情やばい」「鳥肌止まらない」（ネタバレあり）
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第9話が4日深夜に放送され、春日（鈴木）がある人物と再会すると、ネット上には「まさか」「表情やばい」「鳥肌止まらない」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】ネットを恐怖させたまさかの人物『惡の華』第9話より
夏祭り会場での“事件”から3年後、埼玉の団地へ引っ越し高校2年生となっていた春日は、ひょんなことから不良に絡まれてしまい負傷。絶望の感情が湧き上がり“死”を意識する。
その帰り道、春日の目に飛び込んできたのはボードレールの「惡の華」を手にする同じ高校の女子生徒・常磐（中西アルノ）の姿。春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じて思わず声をかける。
そこから本が趣味という共通点で、2人の距離が徐々に縮まっていく。ある日、春日は常磐の部屋に招待される。本棚の隅にある“プロット”と書かれたノートに気付く春日。何気なく手を伸ばし「それ、なに？」と問いかけると、常磐は「別に！なんでもない」と反応。春日がどうしても読みたくてお願いしているところに、常磐の彼氏から電話がかかってくる…。
その後、常磐が春日にノートを見せたことで2人の距離がさらに縮まっていく。そんな第9話のラストシーンでは、2人が楽しそうに言葉を交わしながら夜の街を歩いている。するとそこで春日は、かいだことのあるシャンプーの匂いに気付く。春日が振り返ると、そこには同じように振り返った佐伯（井頭愛海）の姿があった。
偶然に驚き、目を丸くしながら「春日くん？」とつぶやく佐伯。あ然としていた春日も思わず「佐伯さん…」とつぶやくと、彼女は意味深に微笑んで見せるのだった。
春日と佐伯の再会が描かれて第9話が幕を下ろすと、ネット上には「まさかの佐伯さん登場でどうなるんだ」「佐伯さんの最後の表情やばい」「表情だけで怖い」「微笑みが怖すぎて」「佐伯さんの表情に鳥肌立った」「鳥肌止まらない」といった反響が寄せられた。
【写真】ネットを恐怖させたまさかの人物『惡の華』第9話より
夏祭り会場での“事件”から3年後、埼玉の団地へ引っ越し高校2年生となっていた春日は、ひょんなことから不良に絡まれてしまい負傷。絶望の感情が湧き上がり“死”を意識する。
そこから本が趣味という共通点で、2人の距離が徐々に縮まっていく。ある日、春日は常磐の部屋に招待される。本棚の隅にある“プロット”と書かれたノートに気付く春日。何気なく手を伸ばし「それ、なに？」と問いかけると、常磐は「別に！なんでもない」と反応。春日がどうしても読みたくてお願いしているところに、常磐の彼氏から電話がかかってくる…。
その後、常磐が春日にノートを見せたことで2人の距離がさらに縮まっていく。そんな第9話のラストシーンでは、2人が楽しそうに言葉を交わしながら夜の街を歩いている。するとそこで春日は、かいだことのあるシャンプーの匂いに気付く。春日が振り返ると、そこには同じように振り返った佐伯（井頭愛海）の姿があった。
偶然に驚き、目を丸くしながら「春日くん？」とつぶやく佐伯。あ然としていた春日も思わず「佐伯さん…」とつぶやくと、彼女は意味深に微笑んで見せるのだった。
春日と佐伯の再会が描かれて第9話が幕を下ろすと、ネット上には「まさかの佐伯さん登場でどうなるんだ」「佐伯さんの最後の表情やばい」「表情だけで怖い」「微笑みが怖すぎて」「佐伯さんの表情に鳥肌立った」「鳥肌止まらない」といった反響が寄せられた。