「やっておけばよかった」が少ない。チャンスを掴む人が実践している３つのこと
「あのときやっておけばよかった」と後悔したことはありませんか？転職、資格取得、新しい出会い、挑戦してみたかったこと。振り返ると、結果よりも“やらなかったこと”のほうが心に残るものです。一方で、大きな後悔を繰り返しにくい人もいるでしょう。その差は、才能や運の良さではなく、“チャンスとの向き合い方”にあります。
“完璧な状態”を待ちすぎない
チャンスを掴む人は、「もっと準備してから」と考えすぎません。もちろん下調べはしますが、ある程度見通しが立ったら動いてみる感覚を持っています。
“小さく試す”ことを習慣にしている
チャンスを掴む人は、最初から大きな決断をしようとしません。興味のある講座を受けてみる、気になる人に話しかけてみる、副業について調べてみるなど、小さな一歩を積み重ねています。
大きな変化は、意外とこうした小さな行動から始まることが少なくありません。
“今できること”に目を向ける
チャンスを逃しやすい人は、「時間がない」「経験がない」と、“足りないもの”に目が向きがち。一方で、チャンスを掴む人は、「今の自分で何ができるか」を考えています。
完璧な条件が揃うのを待つより、今ある環境で一歩動いてみる。その積み重ねが、新しい出会いや経験につながりやすくなります。
チャンスを掴む人は特別な才能があるわけではありませんし、人生を大きく変えるのはいつも大きな決断とは限りません。小さな一歩を重ねられる人ほど、後から振り返ったときの後悔も少なくなるのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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