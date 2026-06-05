フリーアナウンサーの武田真一（58）が5日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演 埼玉県警が4日までに、同県三郷市で車を無免許運転したとして、道交法違反の疑いで、中国籍のトウ洪鵬容疑者（43）を現行犯逮捕したことについてコメントした。

容疑者は昨年5月に車を飲酒運転して男児4人に重軽傷を負わせたひき逃げ事件で、執行猶予付きの有罪判決を受けていた。県警によると、黙秘している。

逮捕容疑は今年6月3日午後1時15分ごろ、自宅近くの県道で車を無免許運転した疑い。県警に4月、容疑者が無免許運転をしている可能性があると通報があり、付近の防犯カメラなどを捜査していた。県警は、容疑者が無免許運転を繰り返していた疑いがあるとみて捜査している

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ひき逃げ事件を巡り、自動車運転処罰法違反（過失傷害アルコール等影響発覚免脱）と道交法違反（ひき逃げ）の罪に問われ、昨年11月にさいたま地裁越谷支部から懲役2年6月、執行猶予4年（求刑懲役2年6月）の判決を受けた。裁判官は判決理由で「2度と車を運転しない」と反省していることを考慮して執行猶予とした。

武田アナは「無免許運転というのは交通違反の中で実は結構罪が重くて3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。執行猶予中にこういった罪を犯すとどうなるかということなんですけど、拘禁刑以上の判決が確定しますと執行猶予が取り消されるということなので今後、裁判になって罪が確定すれば執行猶予が取り消されて収監されるということになります」と説明し、「運転するんだったら日本の法律、安全に責任をしっかり持ってほしいと思います」とコメントした。