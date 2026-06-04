W杯から適用される「交代時間の制限ルール」で、日本代表が最初の恩恵を受けたと英『BBC』によって事例が紹介された。



5/31（日）に行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合で、日本代表は1-0の勝利。日本代表は87分に小川航基がゴールを決めたが、そのゴールの瞬間にアイスランド代表の選手はピッチに10人しかいなかった。



ワールドカップに合わせて国際サッカー評議会（IFAB）が導入したいくつかの新ルールのうちのひとつが、「交代の時間制限ルール」である。交代で退く選手は、最も近い地点から10秒以内にピッチを離れなければならない。10秒を超過した場合は途中出場予定の選手が1分間以上ピッチに入ることができず、そのチームはアウトオブプレイになるまで10人でプレイを続けなければならない。





アイスランド代表はこの新ルールに抵触し、イサク・ソルヴァルドソンが1分54秒の間、ピッチに入ることができず、その間に日本代表がゴールを奪った。今回のワールドカップにおけるその他の主なルール変更として、以下が挙げられる。・スローインやゴールキックが、再開を行うチームによって意図的に遅延されているとき、主審は5秒をカウントダウンする。カウントダウン終了までインプレイにならない場合は、スローインは相手ボールに、ゴールキックは相手にコーナーキックが与えられる。・負傷によって治療が行われたプレイヤーは、プレイが再開されて1分間はピッチに戻ることができない。ただしGKの負傷や相手選手が警告や退場処分を受けた場合など、いくつかの例外がある。・相手選手との対立状況において口元を覆う選手、判定への抗議のためにフィールドを離れる行為は、一発退場の対象となる可能性がある。VARの介入事象についても以下の3項目が変更される。・明らかに間違った２枚目のイエローカードに起因するレッドカード・競技者がイエローカード、またはレッドカードを受けたが、人違いによるものだった場合・明らかに間違って与えられたコーナーキックをゴールキックに変更できる日本代表は今回”初めて”新ルールの恩恵を受けたと紹介されたが、本大会では他の新ルールも含めて気をつけてプレイしたい。